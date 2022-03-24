«Никто не будет заставлять насильно идти в 10-й класс». Что такое обязательное общее среднее образование?

Новости Беларуси. Новая редакция Кодекса об образовании. Его уже назвали стратегическим документом, а некоторые эксперты сравнили с профильной Конституцией. С сентября 2022 года все участники образовательного процесса будут учиться и работать по другим правилам. Обо всех тонкостях этого документа поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Не могу не поинтересоваться новацией, которая активно обсуждается родителями, учащимися и, естественно, обрастает слухами. Это обязательное общее среднее образование. Многие уверены, не всем учащимся после окончания 9 классов хочется идти в 10-й. Что это за изменения и почему такое бурное обсуждение? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Есть и те, кто едва до 9-го досиживает. Не хочется человеку учиться. Что это подразумевает? Наталья Надольская:

Ирина, пожалуйста.