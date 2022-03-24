«Никто не будет заставлять насильно идти в 10-й класс». Что такое обязательное общее среднее образование?
Новости Беларуси. Новая редакция Кодекса об образовании. Его уже назвали стратегическим документом, а некоторые эксперты сравнили с профильной Конституцией. С сентября 2022 года все участники образовательного процесса будут учиться и работать по другим правилам. Обо всех тонкостях этого документа поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Не могу не поинтересоваться новацией, которая активно обсуждается родителями, учащимися и, естественно, обрастает слухами. Это обязательное общее среднее образование. Многие уверены, не всем учащимся после окончания 9 классов хочется идти в 10-й. Что это за изменения и почему такое бурное обсуждение?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Есть и те, кто едва до 9-го досиживает. Не хочется человеку учиться. Что это подразумевает?
Наталья Надольская:
Ирина, пожалуйста.
Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Ничего нового не произошло. Сегодня что такое 9 классов? Это обязательное базовое образование. А куда в этом возрасте молодой человек может пойти дальше? Трудоустроиться, конечно же, сложно. Мы понимаем, что человек, который имеет общее среднее образование, наиболее социально защищен. Республике, стране нужны грамотные, образованные личности.
Сегодня то, что обязательно общее базовое образование – молодые люди не заканчивают обучение в 9 классе, практически все продолжают обучение. Это не значит, что общее среднее образование надо получать в 10 классе. Никто не будет заставлять насильно идти в 10 класс. В 10 класс и сегодня идет порядка 62-63 % выпускников 9 класса. Остальные, порядка 22 %, идут в учреждения среднего специального образования, порядка 17-18 % – в учреждения профессионально-технического образования, где они вместе с профессией получают и общее среднее образование. Никаких изменений не будет. И уже сегодня практически 100 % выпускников 9 класса получают дальнейшее образование. Вопрос – в каком учреждении.
Татьяна Савчик:
Действительно все по процентам верно. Тем не менее у людей, которые закончили 9 классов, возможность добирать тот самый минимум образования есть, остается? Например, средние специальные учреждения, какие-то технические?
Ирина Каржова:
Так мы же сказали, можно идти необязательно в 10 класс. Это может быть учреждение профессионально-технического, учреждение среднего специального образования, где они вместе с профессией и получают общее среднее образование. То есть это не значит, что закончил 9 класс и обязательно ты должен пойти в 10-й. Право выбора остается за учеником и его законными представителями, где он будет получать образование.
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