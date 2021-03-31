Егор Макаревич: действующая Конституция закрепляет права и гарантии молодёжи, в то же время об обязанностях там ни слова
Новости Беларуси. Конституционная комиссия, которая рассматривает предложения в Основной закон Беларуси, 31 марта начала свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ее составе 36 человек, их задача – обобщить и проанализировать наиболее конструктивные идеи, привести все это в юридическую форму. К 1 августа итоговый вариант должен лечь на стол Президенту. До этого времени таким составом комиссия соберется еще несколько раз.
Ну а как строилась сегодняшняя встреча, расскажет Кристина Федорович.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Уважаемые члены Конституционной комиссии, задача Конституционной комиссии – разработать план по изменению Конституции Республики Беларусь.
Кристина Федорович, корреспондент:
Это совершенно разные люди. Разных поколений и профессий. Общественные деятели, парламентарии, юристы, экономисты, медики, люди культуры и спорта – всего 36 человек. Все они авторитетные белорусы. Но и не на это главный акцент. За круглым столом те, кто объединен единой целью. Таким составом Конституционная комиссия встретится отнюдь не раз.
В планах девять заседаний с периодичностью дважды в месяц. И тут нельзя не отметить: каждая из встреч войдет в историю. Потому как именно здесь и сейчас решается судьба Основного закона. По каким принципам – понятно с первых минут встречи. Задача озвучена: деятельность должна быть целенаправленной, системной и, что главное, результативной.
Петр Миклашевич:
Сегодня мы уже начали конкретную работу по важнейшему разделу нашей Конституции, которая определяет права и свободы наших граждан, взаимоотношения личности, общества и государства. Надо отметить, что этот раздел и на данный момент соответствует международным стандартам в области прав человека, но время требует, чтобы отдельные положения были уточнены для того, чтобы действительно еще в большей мере были реализованы и защищены права и свободы наших граждан.
Кристина Федорович:
Результат – опыт пройденный плюс новые идеи. А потому молодежь – те, за кем будущее – наравне с именитыми белорусами активно строит новый политико-правовой фундамент. Притом не скрывая, что возможностей донести свое мнение масса. На днях прошла встреча в 189-й школе столицы.
Живой и откровенный диалог на самые разные темы. Много вопросов касалось предстоящей реформы Основного закона. Безусловно, в этом процессе важно услышать каждого.
Да и век технологий никто не отменял: мессенджеры – так тоже можно достучаться.
Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Голос молодежи представлен в органе, который сегодня формирует изменение нашего Основного закона. Это важно, но, конечно, это такой взгляд в будущее, потому что Конституция в принципе определяет траекторию развития государства в такой долгосрочной перспективе.
Сегодня действующая Конституция Беларуси закрепляет непосредственно права молодежи, гарантии молодежи, в то же время об обязанностях там нет ни слова. Поэтому, конечно, мы должны говорить о неком долге молодежи с точки зрения сохранения государства, с точки зрения сохранения исторической памяти. Все то, что основывается, конечно же, на патриотизме. Поэтому много предложений касалось именно закрепления долга молодежи в Конституции.
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И здесь главное – найти баланс, который устроит всех. И это на плечах Конституционной комиссии – одного из важнейших итогов VI Всебелорусского народного собрания. Да и чего скрывать, к этому решению шли долго.
Впервые о том, что нынешняя Конституция не навсегда, Александр Лукашенко упомянул несколько лет назад. Но это тот случай, когда спешка не на руку. Примечательный факт и вот в чем: свою работу над реформированием Верховного закона комиссия начала в День Конституции. Тогда же глава государства встретился с рабочей группой. Планы на ближайшую перспективу очертили. В основе – национальные интересы.
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Поправки в Конституцию для нас не новый опыт. Это будет третье по счету за историю независимой страны изменение Основного закона.
Кристина Федорович, корреспондент:
Будущее нельзя предвидеть, его можно изобрести. И это не о глубоких философствованиях. Когда речь о том самом будущем, а именно Конституцией мы его и определяем, здесь важно мнение каждого белоруса.
А вот куда именно их можно направить, смотрите ниже.
Национальный центр правовой информации ни одно из них без внимания не оставит. Что за идеи, пока говорить рано. Но что понятно точно: 1 августа – крайний день, когда Конституционная комиссия должна предоставить итог проделанной работы главе государства. А потом те самые предложения вынесут на республиканский референдум.
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