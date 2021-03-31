Егор Макаревич: действующая Конституция закрепляет права и гарантии молодёжи, в то же время об обязанностях там ни слова

Новости Беларуси. Конституционная комиссия, которая рассматривает предложения в Основной закон Беларуси, 31 марта начала свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее составе 36 человек, их задача – обобщить и проанализировать наиболее конструктивные идеи, привести все это в юридическую форму. К 1 августа итоговый вариант должен лечь на стол Президенту. До этого времени таким составом комиссия соберется еще несколько раз. Ну а как строилась сегодняшняя встреча, расскажет Кристина Федорович.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Уважаемые члены Конституционной комиссии, задача Конституционной комиссии – разработать план по изменению Конституции Республики Беларусь.

Кристина Федорович, корреспондент:

Это совершенно разные люди. Разных поколений и профессий. Общественные деятели, парламентарии, юристы, экономисты, медики, люди культуры и спорта – всего 36 человек. Все они авторитетные белорусы. Но и не на это главный акцент. За круглым столом те, кто объединен единой целью. Таким составом Конституционная комиссия встретится отнюдь не раз. В планах девять заседаний с периодичностью дважды в месяц. И тут нельзя не отметить: каждая из встреч войдет в историю. Потому как именно здесь и сейчас решается судьба Основного закона. По каким принципам – понятно с первых минут встречи. Задача озвучена: деятельность должна быть целенаправленной, системной и, что главное, результативной.

Петр Миклашевич:

Сегодня мы уже начали конкретную работу по важнейшему разделу нашей Конституции, которая определяет права и свободы наших граждан, взаимоотношения личности, общества и государства. Надо отметить, что этот раздел и на данный момент соответствует международным стандартам в области прав человека, но время требует, чтобы отдельные положения были уточнены для того, чтобы действительно еще в большей мере были реализованы и защищены права и свободы наших граждан.

Кристина Федорович:

Результат – опыт пройденный плюс новые идеи. А потому молодежь – те, за кем будущее – наравне с именитыми белорусами активно строит новый политико-правовой фундамент. Притом не скрывая, что возможностей донести свое мнение масса. На днях прошла встреча в 189-й школе столицы.

Живой и откровенный диалог на самые разные темы. Много вопросов касалось предстоящей реформы Основного закона. Безусловно, в этом процессе важно услышать каждого. Да и век технологий никто не отменял: мессенджеры – так тоже можно достучаться.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Голос молодежи представлен в органе, который сегодня формирует изменение нашего Основного закона. Это важно, но, конечно, это такой взгляд в будущее, потому что Конституция в принципе определяет траекторию развития государства в такой долгосрочной перспективе. Сегодня действующая Конституция Беларуси закрепляет непосредственно права молодежи, гарантии молодежи, в то же время об обязанностях там нет ни слова. Поэтому, конечно, мы должны говорить о неком долге молодежи с точки зрения сохранения государства, с точки зрения сохранения исторической памяти. Все то, что основывается, конечно же, на патриотизме. Поэтому много предложений касалось именно закрепления долга молодежи в Конституции. Светлана Любецкая о работе Конституционной комиссии: есть ключевые вопросы, они подлежат очень тщательному анализу

И здесь главное – найти баланс, который устроит всех. И это на плечах Конституционной комиссии – одного из важнейших итогов VI Всебелорусского народного собрания. Да и чего скрывать, к этому решению шли долго. Впервые о том, что нынешняя Конституция не навсегда, Александр Лукашенко упомянул несколько лет назад. Но это тот случай, когда спешка не на руку. Примечательный факт и вот в чем: свою работу над реформированием Верховного закона комиссия начала в День Конституции. Тогда же глава государства встретился с рабочей группой. Планы на ближайшую перспективу очертили. В основе – национальные интересы. Александр Лукашенко: «Каждая норма Основного закона должна служить главной цели – сохранить страну»

Поправки в Конституцию для нас не новый опыт. Это будет третье по счету за историю независимой страны изменение Основного закона.