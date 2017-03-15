Председатель Конституционного суда Беларуси вручит паспорта девушкам и юношам 15 марта

Новости Беларуси. В этот день по традиции самым талантливым, спортивным и успешным в учебе юношам и девушкам нашей страны вручат первые в их жизни паспорта.

На протяжении пяти дней во всех регионах страны продолжалась акция «Мы – граждане Беларуси». Она объединила тысячи ребят. Каждый получил свой документ гражданской зрелости из рук заслуженных людей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День Конституции пойдут основные события, акции. Так, в открытом диалоге актуальные темы с молодыми белорусами обсудят эксперты и политики.

Также путевки в жизнь ребятам вручит и председатель Конституционного суда Беларуси, что символично. Ведь именно этот государственный орган призван охранять и защищать положения главного закона нашей страны.