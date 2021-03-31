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Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси?

31 марта 2021 19:14
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Новости Беларуси. Дворец Независимости 31 марта вновь принимал гостей. На этот раз ими стали слушатели Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них распахнули двери просторные залы. У каждого уже своя история.

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -1

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -3

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -5

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -7

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -9

Например, Зеленый имеет мировую известность. Именно здесь в 2015 году прошла большая часть непростых переговоров «нормандской четверки».

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -12

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -14

Особое внимание убранству Дворца – его интерьеры и другие архитектурные элементы разработаны и созданы белорусскими мастерами.

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -17

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -19

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -21

А еще сегодня гостей пригласили в музей, где выставлены подарки, которые получает белорусский лидер.

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -24

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -26

Во Дворце хранится более тысячи предметов.

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -29

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -31

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -33

Почетные посетители экскурсии получили ответы на самые каверзные вопросы и заглянули практически в каждый уголок рабочей резиденции Президента. Закрытых дверей не было.

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -36

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -38

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -40

Отметим, что Дворец Независимости открыт для посетителей. Правда, для организации экскурсии предварительно нужно подать заявку.

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -43

Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси? -45

А те, кто не готов ждать, могут пройти онлайн-тур на официальном интернет-портале Президента.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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