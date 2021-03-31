Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси?

Новости Беларуси. Дворец Независимости 31 марта вновь принимал гостей. На этот раз ими стали слушатели Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них распахнули двери просторные залы. У каждого уже своя история.

Например, Зеленый имеет мировую известность. Именно здесь в 2015 году прошла большая часть непростых переговоров «нормандской четверки».

Особое внимание убранству Дворца – его интерьеры и другие архитектурные элементы разработаны и созданы белорусскими мастерами.

А еще сегодня гостей пригласили в музей, где выставлены подарки, которые получает белорусский лидер.

Во Дворце хранится более тысячи предметов.

Почетные посетители экскурсии получили ответы на самые каверзные вопросы и заглянули практически в каждый уголок рабочей резиденции Президента. Закрытых дверей не было.

Отметим, что Дворец Независимости открыт для посетителей. Правда, для организации экскурсии предварительно нужно подать заявку.