Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси?
Новости Беларуси. Дворец Независимости 31 марта вновь принимал гостей. На этот раз ими стали слушатели Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для них распахнули двери просторные залы. У каждого уже своя история.
Например, Зеленый имеет мировую известность. Именно здесь в 2015 году прошла большая часть непростых переговоров «нормандской четверки».
Особое внимание убранству Дворца – его интерьеры и другие архитектурные элементы разработаны и созданы белорусскими мастерами.
А еще сегодня гостей пригласили в музей, где выставлены подарки, которые получает белорусский лидер.
Во Дворце хранится более тысячи предметов.
Почетные посетители экскурсии получили ответы на самые каверзные вопросы и заглянули практически в каждый уголок рабочей резиденции Президента. Закрытых дверей не было.
Отметим, что Дворец Независимости открыт для посетителей. Правда, для организации экскурсии предварительно нужно подать заявку.
А те, кто не готов ждать, могут пройти онлайн-тур на официальном интернет-портале Президента.