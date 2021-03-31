Прямой эфир

Надежда Лазаревич: не отличается работа женщины и мужчины – мы выполняем функцию руководителя предприятия

31 марта 2021 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как представительнице слабого пола поднять с колен сельскохозяйственный холдинг? Мы продолжаем рассказывать про успехи ярких и смелых, уверенных и обаятельных белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – это цикл о белорусских женщинах. Они в самых разных сферах хотят менять к лучшему жизнь в нашей стране и начинают с себя.

Героиня этого выпуска – первая женщина в Беларуси, которая возглавила промышленный холдинг. Генеральный директор «Бобруйскагромаша» Надежда Лазаревич делится своей историей успеха и женской мудростью.

Надежда Лазаревич: не отличается работа женщины и мужчины – мы выполняем функцию руководителя предприятия-1

Надежда Лазаревич, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:
Я шла осознанно на тяжелое предприятие, потому что я хотела показать, что все-таки продукт у нас есть – его не умеют продавать и не умеют работать с экономикой, с финансами. Если еще два года назад спросить, что такое «Борбуйскагромаш», то, поверьте, вам бы никто ничего не ответил.

Надежда Лазаревич: не отличается работа женщины и мужчины – мы выполняем функцию руководителя предприятия-4

Надежда Лазаревич:
Предприятие почти пять лет подряд было глубоко убыточным. За два года мы вышли на прибыльную работу. Мы работаем в три смены, мы выросли в 2,5 раза – объемы производства. Но все это сделалось людьми, которые работают на предприятии. И когда в меня поверил тот же сварщик: «Дело говорит эта женщина, надо все-таки где-то подужаться, где-то побыстрее работать». Все возвращаем, конечно, в зарплате, но они тоже меня слышат.

Надежда Лазаревич: не отличается работа женщины и мужчины – мы выполняем функцию руководителя предприятия-7

Надежда Лазаревич:
В истории Республики Беларусь женщины-руководителя не было. Надеюсь, что кто-то возьмет мой опыт и после меня будут женщины, которые будут возглавлять промышленный холдинг. Ничем не отличается работа женщины и мужчины – все-таки мы выполняем функцию руководителя предприятия. Мы несем ответственность за наших людей, ответственность за предприятие, поэтому не важно, ты мужчина или женщина.

Надежда Лазаревич: не отличается работа женщины и мужчины – мы выполняем функцию руководителя предприятия-10

Подробности смотрите в видеоматериале.

Читайте также:

Вы себя видите в политике в будущем? Вот что ответила на этот вопрос руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»

Надежда Лазаревич: «Я человек верующий, хожу в храм. Там есть возможность себя подправить морально»

«Это мудрое решение: во время пандемии оставаться на рабочих местах и работать». Мнение директора холдинга, на котором трудится 3 тысячи человек

# Женщины Беларуси # общество # Надежда Лазаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах
31 марта 2021 18:04

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах

Светлана Любецкая о работе Конституционной комиссии: есть ключевые вопросы, они подлежат очень тщательному анализу
31 марта 2021 17:37

Светлана Любецкая о работе Конституционной комиссии: есть ключевые вопросы, они подлежат очень тщательному анализу

Попробовали себя в роли сенаторов. Школьники из Гродненской области посетили Совет Республики
31 марта 2021 16:56

Попробовали себя в роли сенаторов. Школьники из Гродненской области посетили Совет Республики