Надежда Лазаревич: не отличается работа женщины и мужчины – мы выполняем функцию руководителя предприятия

Новости Беларуси. Как представительнице слабого пола поднять с колен сельскохозяйственный холдинг? Мы продолжаем рассказывать про успехи ярких и смелых, уверенных и обаятельных белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – это цикл о белорусских женщинах. Они в самых разных сферах хотят менять к лучшему жизнь в нашей стране и начинают с себя. Героиня этого выпуска – первая женщина в Беларуси, которая возглавила промышленный холдинг. Генеральный директор «Бобруйскагромаша» Надежда Лазаревич делится своей историей успеха и женской мудростью.

Надежда Лазаревич, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:

Я шла осознанно на тяжелое предприятие, потому что я хотела показать, что все-таки продукт у нас есть – его не умеют продавать и не умеют работать с экономикой, с финансами. Если еще два года назад спросить, что такое «Борбуйскагромаш», то, поверьте, вам бы никто ничего не ответил.

Надежда Лазаревич:

Предприятие почти пять лет подряд было глубоко убыточным. За два года мы вышли на прибыльную работу. Мы работаем в три смены, мы выросли в 2,5 раза – объемы производства. Но все это сделалось людьми, которые работают на предприятии. И когда в меня поверил тот же сварщик: «Дело говорит эта женщина, надо все-таки где-то подужаться, где-то побыстрее работать». Все возвращаем, конечно, в зарплате, но они тоже меня слышат.