Светлана Любецкая о работе Конституционной комиссии: есть ключевые вопросы, они подлежат очень тщательному анализу

Новости Беларуси. Конституционная комиссия, которая рассматривает предложения в Основной закон Беларуси, 31 марта начала свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее составе 36 человек, их задача – обобщить и проанализировать наиболее конструктивные идеи и привести все это в юридическую форму. К 1 августа итоговый вариант должен лечь на стол Президенту. До этого времени таким составом комиссия соберется еще несколько раз.