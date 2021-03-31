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Светлана Любецкая о работе Конституционной комиссии: есть ключевые вопросы, они подлежат очень тщательному анализу

31 марта 2021 17:37
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Новости Беларуси. Конституционная комиссия, которая рассматривает предложения в Основной закон Беларуси, 31 марта начала свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее составе 36 человек, их задача – обобщить и проанализировать наиболее конструктивные идеи и привести все это в юридическую форму. К 1 августа итоговый вариант должен лечь на стол Президенту. До этого времени таким составом комиссия соберется еще несколько раз.

Светлана Любецкая о работе Конституционной комиссии: есть ключевые вопросы, они подлежат очень тщательному анализу-1

Кристина Федорович, корреспондент:
При этом сегодня не стоит задача с чистого листа написать новую Конституцию. Лишь доработать. Да и чего греха таить, обсуждения начались заблаговременно на уже традиционных диалоговых площадках. Все предложения граждан тщательно проанализируют. А они, кстати, разноплановые. Недопущение дискриминации, ужесточение ответственности в случае нарушения прав личности, вопросы цифровизации. И это лишь малая часть из уже предложенного.

Светлана Любецкая о работе Конституционной комиссии: есть ключевые вопросы, они подлежат очень тщательному анализу-4

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Как показал анализ поступивших предложений, заявлений, обращений, а также итоги обсуждений на диалоговых площадках, на сегодня есть ключевые вопросы, которые очень интересуют членов нашего общества, и они подлежат, естественно, очень тщательному анализу.

Вопросы, которые сегодня ставились в обращениях, из самых различных сфер жизни: жизни семьи, взаимоотношений личности и государства, правовой защиты человека, вопросы собственности, вопросы трудоустройства, вопросы защиты иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Беларусь. То есть это такой комплексный взгляд на сегодняшнюю жизнь – какова она должна быть завтра.

Светлана Любецкая о работе Конституционной комиссии: есть ключевые вопросы, они подлежат очень тщательному анализу-7

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# Конституция # общество # Светлана Любецкая # Кристина Федорович # Фотофакт

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