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После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах

31 марта 2021 18:04
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Новости Беларуси. В Бешенковичах устраняют последствия аварии на водопроводе. На плохое качество воды обратили внимание горожане в начале недели – она имела специфические запах и вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После ее употребления некоторые жители пожаловались на ухудшение самочувствия. В местную больницу были госпитализированы шестеро детей. Их состояние удовлетворительное, но дети все еще под присмотром врачей. Специалисты рекомендуют жильцам пострадавших домов не использовать воду из крана. Организован подвоз.

В ситуации разбирался Виктор Пралич.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-1

Виктор Пралич, корреспондент:
После аварии на одном из двух действующих источников в Бешенковичах без водоснабжения остался целый микрорайон со школой и детским садом. А это более тысячи человек.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-4

По улице Молодежной в райцентре одна автоцистерна сменяет другую. Водовозы приезжают на самое видное место. Дежурят с утра и до позднего вечера.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-7

Чистую воду привозят из соседней станции обезжелезивания. Только за 30 марта уже доставили более 12 тысяч литров воды.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-10

Семья у меня большая – пять человек. Набираем. Хватает.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-13

Дочка в больнице лежит, к ней приезжали. Внук лежит, два года и семь месяцев.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-16

В списке госпитализированных в местную больницу шестеро детей. Самому старшему ребенку восемь лет. Поступили в медучреждение с симптомами, как под копирку: температура, боли в животе.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-19

Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Они под присмотром врачей.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-22

Светлана Рощина, главный врач Бешенковичской центральной районной больницы:
Проведена симптоматическая терапия. Состояние детей удовлетворительное. Они оставлены под наблюдением в связи с особенностями детского возраста. Забраны биологические материалы на исследование. Проводится проверка: связаны ли эти случаи между собой.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-25

Владимир Синкевич, главный государственный санитарный врач Витебской области:
На сегодня не обнаружено патогенных возбудителей в воде. Устанавливаются причины по возможному появлению запаха. Проведено переподключение на скважину источника «Южный». Соответственно, и население, проживающее в многоквартирных, индивидуальных жилых домах, и школа, и детский садик обеспечены водой нормативного качества.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-28

Неполадки на вышедшем из строя водозаборе устранены. Что стало причиной сбоя в подаче качественной воды – покажут анализы.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-31

Виктор Гришан, заместитель председателя Бешенковичского райисполкома:
Преждевременно говорить о том, что там и как там было, потому что должна дать заключение специальная комиссия, которая будет основываться на результатах анализа, проб, которые отбирались.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах-34

Сейчас проводится дезинфекция труб и мониторинг воды. Как только результаты лабораторных исследований будут соответствовать норме, вода из этого источника поступит жителям.

# ЧП # общество # Виктор Пралич # Светлана Рощина # Владимир Синкевич # Виктор Гришан # Фотофакт

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