После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах

Новости Беларуси. В Бешенковичах устраняют последствия аварии на водопроводе. На плохое качество воды обратили внимание горожане в начале недели – она имела специфические запах и вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После ее употребления некоторые жители пожаловались на ухудшение самочувствия. В местную больницу были госпитализированы шестеро детей. Их состояние удовлетворительное, но дети все еще под присмотром врачей. Специалисты рекомендуют жильцам пострадавших домов не использовать воду из крана. Организован подвоз. В ситуации разбирался Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

После аварии на одном из двух действующих источников в Бешенковичах без водоснабжения остался целый микрорайон со школой и детским садом. А это более тысячи человек.

По улице Молодежной в райцентре одна автоцистерна сменяет другую. Водовозы приезжают на самое видное место. Дежурят с утра и до позднего вечера.

Чистую воду привозят из соседней станции обезжелезивания. Только за 30 марта уже доставили более 12 тысяч литров воды.

Семья у меня большая – пять человек. Набираем. Хватает.

Дочка в больнице лежит, к ней приезжали. Внук лежит, два года и семь месяцев.

В списке госпитализированных в местную больницу шестеро детей. Самому старшему ребенку восемь лет. Поступили в медучреждение с симптомами, как под копирку: температура, боли в животе.

Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Они под присмотром врачей.

Светлана Рощина, главный врач Бешенковичской центральной районной больницы:

Проведена симптоматическая терапия. Состояние детей удовлетворительное. Они оставлены под наблюдением в связи с особенностями детского возраста. Забраны биологические материалы на исследование. Проводится проверка: связаны ли эти случаи между собой.

Владимир Синкевич, главный государственный санитарный врач Витебской области:

На сегодня не обнаружено патогенных возбудителей в воде. Устанавливаются причины по возможному появлению запаха. Проведено переподключение на скважину источника «Южный». Соответственно, и население, проживающее в многоквартирных, индивидуальных жилых домах, и школа, и детский садик обеспечены водой нормативного качества.

Неполадки на вышедшем из строя водозаборе устранены. Что стало причиной сбоя в подаче качественной воды – покажут анализы.

Виктор Гришан, заместитель председателя Бешенковичского райисполкома:

Преждевременно говорить о том, что там и как там было, потому что должна дать заключение специальная комиссия, которая будет основываться на результатах анализа, проб, которые отбирались.