Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за пределами Минской кольцевой автодороги, а это каждые четыре из пяти жителей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О том, что важно большинству, на неделе во время рабочей поездки в Рогачевский район говорил Александр Лукашенко. Президент рассказал, почему в стране так поддерживают сельхозпредприятия, и буквально на пальцах объяснил суть проекта «Деревня будущего». Напомним, он определяет государственную стратегию развития сельских населенных пунктов. Из агрогородка Тихиничи, где, кажется, будущее уже наступило, с подробностями Александр Добриян.

Накормить, досмотреть, уделить внимание каждому. Привычные хлопоты в большой семье Выдронок. Наталья – мама четверых детей. Старшей дочери Софье 12, близнецам Мише и Арсению почти четыре, а младшему Тимофею всего полтора. Все работают, считай, с пеленок. Такое оно, деревенское воспитание: вырастут – сами решат, надо им или нет, но уметь уже будут.

Наталья Выдронок, жительница Тихиничей:

Хорошо нам здесь живется, потому что здесь мы чувствуем спокойствие. У нас свой участок. Вот дом построили. Мы выходим во двор – есть где погулять детям. Здесь хорошая инфраструктура для наших детей. Я знаю, что в дальнейшем мои дети могут развиваться во всех сферах. Есть музыкальная школа. Дочка старшая ходит на танцы. Набирают группу по плаванию здесь, в ФОКе. Есть ДК много. Дети развиваются, нам есть куда сходить, здесь всегда проводятся мероприятия, праздники. Помимо этого, здесь есть работа, хороший, достойный заработок для того, чтобы жить и ни в чем не нуждаться. Здесь есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни

Безусловно, залог благосостояния семьи Выдронок, как и всех Тихиничей, – местное сельхозпредпритие. Одно из самых успешных хозяйств области ежедневно отправляет на переработку столько же молока, как несколько небольших районов. Они дорожат тем, что имеют и ценят общие успехи. Это их родина, их жизнь. И они с любовью и гордостью рассказывают о ней. Впервые лично Президенту страны.

Сами Тихиничи попали в первую группу. Всего в стране 170 таких базовых сельских населенных пунктов. Некоторые из них еще предстоит подтянуть до уровня «деревни будущего», но здесь уже многое сделано, позади несколько реализованных государственных программ. Сложнее ситуация с центральными усадьбами бывших колхозов и совхозов, которые после присоединения к более успешным хозяйствам зачастую теряют и прежний лоск и, что важнее, население. Именно здесь должен наиболее явно проявиться социальный аспект государственной поддержки аграриев. Взял землю, зарабатываешь на ней деньги – будь добр, позаботься о людях.

Процветание небольших деревень во многом на совести агропроизводителей. Например, в зоне ответственности ОАО «Тихиничи» таких 14. А с предстоящим присоединением еще одного небольшого сельхозпредприятия будет и вовсе два десятка. И каждая из них должна иметь будущее. К слову, семья Выдронок выбор сделала давно. В новый дом, построенный с государственной поддержкой, планируют въехать к Новому году.

Анатолий Выдронок, житель Тихиничей:

Если есть стабильность в республике, значит, будет стабильность везде, а не только в Тихиничах. Я здесь работаю, я здесь зарабатываю, могу прокормить свою семью. Я просыпаюсь и понимаю, что уверен в сегодняшнем дне и в будущем. Я понимаю: смогу поднять своих детей, вырастить, ну а дальше куда они пойдут – это будет их выбор. Я представляю, что я сижу, ко мне приехали все мои дети с внуками. И дом мы не зря построили.