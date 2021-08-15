Григорий Азарёнок: «Как шаман с бубном он скакал вокруг курса рубля, умоляя его падать. Но рубль крепнет, а чалые не устают позориться»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок со своей новой рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

Паноптикум – это сборище уродов. Жутких, безобразных, отвратительных существ. И если бы Иероним Босх жил в наше время, то свои образы чудовищных змей, пауков, двуглавых бесов, мутантов и каракатиц он бы писал с наших змагаров, ибо они словно пришли к нам с полотен Босха. Но еще паноптикум – идеальная тюрьма, проект первого глобалиста Иеремии Бентама. В такую тюрьму обитатели уродливого мира хотят превратить человечество. Чтобы не было заметно их безобразие, они жаждут сделать уродливым весь мир. Но мы созданы по образу и подобию, а потому дадим бой этим мутантам. Новая рубрика на СТВ. «Паноптикум». Меня зовут Григорий Азаренок. Григорий Азаренок:

И начнем мы с идеолога и вдохновителя белорусского майдана. Рыхлое существо по кличке Чалый. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

Произноситель ртом либеральных мантр и заклинаний, которые оглупляют наших людей. Завербовали его еще в 1998-м на курсах макроэкономического программирования Международного валютного фонда. Это та самая клоака, которая взрастила таких небезызвестных деятелей как Гайдар и Чубайс. Нужно ли говорить, что для России это ругательные слова? Это завлабы, уреформировавшие нашего союзника до полусмерти. А вот в Беларуси им не дали этого сделать. Поэтому они так сильно и ненавидят Президента Лукашенко. Григорий Азаренок:

С 2011 года на закрытом экстремистском портальчике этот персонаж вел никому не нужную и скучнейшую программу. Основной ее посыл – вот-вот экономика рухнет. Ну, вот уже скоро. Вот сейчас. Как шаман с бубном он скакал вокруг курса рубля, умоляя его падать. Но рубль крепнет, а чалые не устают позориться. Подлый русофоб, учивший историю Отечества по передачам «Радио Свобода», он пытался просунуть нам либеральные мантры из комикса для бабуинов под названием «Экономикс». Это такой курс рыночных реформ. Его нужно прочесть, чтобы знать, что никогда и ни в коем случае делать нельзя.

Григорий Азаренок:

Но все эти чалые спят и видят, буквально мечтают провести эти реформы у нас. Чтобы обнищала половина населения. Чтобы появился класс сверхбогатых. Закрыть предприятия, уничтожить космос, науку, сельское хозяйство, промышленность и сидеть в вышиванке на пепелище великой цивилизации, выклянчивая кредит у белых западных хозяев. Григорий Азаренок:

Но вся суть этого существа проявилась несколько лет назад. Пошло оно, значит, пива с шаурмой попить. Рядом не оказалось уборной, и он решил совершить, скажем так, административное правонарушение прямо на улице за аркой. А там нарвался на каких то гопников, которые очень хотели просветиться либеральной мыслью. И в результате академических споров морда лица оказалась похожа на внутреннее состояние светоча. Но что делает в таких случаях порядочный мужик? Старается, чтобы об этом никто не узнал. А что делает либерал? Он поднимает вселенский визг, представляя это как нападение на отца белорусской демократии. Позорники вы и всегда такими были. Но сейчас он обогревает свои телеса в Одессе и бесконечно хвалит бандеровский режим. Но способна ли его душонка прокомментировать вот это?

Григорий Азаренок:

Умник, объяснишь? Нет. Ты знаешь, что этого делать нельзя. Это в Беларуси неонацизм был уничтожен в зародыше. А там не посмотрят на то, какой ты экономист. Найдут на каком-нибудь дереве, да еще и вещи с «Привоза» толкнут. Там же рынок, все как вы любите. Алене Дзиодзиной есть что сказать о нем. Психолог: борьба против Лукашенко как смысл жизни. Именно такие ассоциации возникают от стримов Сергея Чалого

Григорий Азаренок:

Самое смешное, что от либерализма, а тем более в экономике, уже отказался весь мир. И только нам да россиянам все пытаются втюхать этот прогнивший костюм, снятый с трупа глобализма. Но для того, чтобы самим убедиться, предлагаю провести эксперимент. Покажите мне его прогноз, который сбылся. Нет такого. Ни одно сотрясание воздуха не стало действительностью. Но их коробит от самого существования нашего государства. Они пытаются упрекнуть нас в отсутствии идеологии. И это вранье. Мы строим свой мир. Суверенное, а не сувенирное государство. И идея его проста – духовность, державность, достаток.