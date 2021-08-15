Психолог: борьба против Лукашенко как смысл жизни. Именно такие ассоциации возникают от стримов Сергея Чалого

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок со своей новой рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок со своей новой рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Паноптикум – это сборище уродов. Жутких, безобразных, отвратительных существ. И если бы Иероним Босх жил в наше время, то свои образы чудовищных змей, пауков, двуглавых бесов, мутантов и каракатиц он бы писал с наших змагаров. И начнем мы с идеолога и вдохновителя белорусского майдана. Рыхлое существо по кличке Чалый.
Григорий Азарёнок: «Как шаман с бубном он скакал вокруг курса рубля, умоляя его падать. Но рубль крепнет, а чалые не устают позориться»
Алене Дзиодзиной есть что сказать о нем.
Алена Дзиодзина, психолог:
Борьба против Лукашенко как смысл жизни. Именно такие ассоциации возникают под впечатлением от стримов Сергея Чалого. Неважно, кто в оппозиции и что на повестке. Главное – против Лукашенко, а затем в помощь набор случайных фраз при попытках притянуть осла за уши. Но дальше что? Ни одна борьба против не смогла еще ничего создать, и за свободой «от» так легко теряется свобода «для». К слову, «чалая оппозиция» за что борется?
Алена Дзиодзина:
Он просил комментарий психолога. И психолог скажет: есть такая функция в человеческом организме – думать. Именно эта способность и помогает людям мыслить критически, избавляясь от ложных убеждений, а заодно отличает мнение Бабы-Яги, которая всегда заодно против, от настоящей аналитики. К кому из них двоих относится Чалый? Решайте сами. Но всегда с вопросом, про что это было, и с пометкой «одуматься». Особенно когда он хватается за наиболее резонансные темы – коронавирус, интеграция, санкции и, конечно же, пытки. Словом, все те, где изначально много неясного и тревожного.
Алена Дзиодзина:
Рассуждения – враг безумия и тезисов при отсутствии логики. Не потому ли так часто цепляет господина Чалого призыв главы государства о всех вопросах неоднократно подумать? Впечатлительность, склонность искать виноватых, что в жизни что-то не получилось. Или тенденция до последнего держаться за былые идеи, даже если те доказали свою абсурдность. Тогда-то и приходят на выручку «спикеры ни о чем». По их словам, президент всегда не тот, власть обычно плоха, а виноград каждый раз слишком зелен. Все силы бросаются на борьбу против, но остается так и неясно: а боролись за что?
Алена Дзиодзина:
Победить – полдела. Надо знать, что с этой победой делать. За последний год Президента пытались обвинить во многом неоднократно. Но сейчас бы уже придираться к нему лишь за то, что он предлагает людям поразмышлять.