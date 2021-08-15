Психолог: борьба против Лукашенко как смысл жизни. Именно такие ассоциации возникают от стримов Сергея Чалого

Григорий Азаренок, СТВ: Паноптикум – это сборище уродов. Жутких, безобразных, отвратительных существ. И если бы Иероним Босх жил в наше время, то свои образы чудовищных змей, пауков, двуглавых бесов, мутантов и каракатиц он бы писал с наших змагаров. И начнем мы с идеолога и вдохновителя белорусского майдана. Рыхлое существо по кличке Чалый.

Алена Дзиодзина, психолог:

Борьба против Лукашенко как смысл жизни. Именно такие ассоциации возникают под впечатлением от стримов Сергея Чалого. Неважно, кто в оппозиции и что на повестке. Главное – против Лукашенко, а затем в помощь набор случайных фраз при попытках притянуть осла за уши. Но дальше что? Ни одна борьба против не смогла еще ничего создать, и за свободой «от» так легко теряется свобода «для». К слову, «чалая оппозиция» за что борется?

Алена Дзиодзина:

Он просил комментарий психолога. И психолог скажет: есть такая функция в человеческом организме – думать. Именно эта способность и помогает людям мыслить критически, избавляясь от ложных убеждений, а заодно отличает мнение Бабы-Яги, которая всегда заодно против, от настоящей аналитики. К кому из них двоих относится Чалый? Решайте сами. Но всегда с вопросом, про что это было, и с пометкой «одуматься». Особенно когда он хватается за наиболее резонансные темы – коронавирус, интеграция, санкции и, конечно же, пытки. Словом, все те, где изначально много неясного и тревожного.