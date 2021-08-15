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Президент Беларуси: они говорят, что Лукашенко перекидывает нам мигрантов – факты на стол

15 августа 2021 17:33
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Новости Беларуси. На границе идут одно учение за другим. Технику и тактику оттачивают во всех западных округах страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
И это неспроста – весь 2020 год нас пытались сломать. Переломать, если хотите. Не получилось. И вот теперь, после якобы мирных протестов, после неудавшихся попыток забастовок на крупных предприятиях страны активизируется военная машина. И потому готовность номер один.

Президент Беларуси: они говорят, что Лукашенко перекидывает нам мигрантов – факты на стол-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не можем так защищать, как раньше. Они говорят: вот, там Лукашенко перекидывает нам мигрантов. Факты на стол, где Лукашенко кого взял, перекидывает и так далее. Да, мы вылавливали почти каждого. За год, как они говорят, 80 человек. В прошлом году преодолели эту границу. Сейчас уже, за это время, около 5 тысяч. Кушайте, пожалуйста, вы этого хотели. В чем я не прав? Но я не подталкиваю этот процесс.

Это называют в Евросоюзе гибридным оружием Беларуси.

Александр Лукашенко:
Гибридным? А экономические санкции, давление в средствах массовой информации, военный шантаж (в 15 километрах развертываются военные подразделения)? Это что  не гибридное? А тут, видите ли, гибридное. Мигранты – я их туда не посылал, они их туда позвали. Вы же знаете, что Евросоюз позвал туда, у них рабочих рук не хватает. Ну, позвали, так берите. К нам какие претензии? Ты накинула мне веревку на шею, забросила на сук и начинаешь меня давить, за что и требуешь – ты меня должен защищать. Ты меня давишь, и давай защищай? По-моему, нелогично.

# Беженцы # общество # Александр Лукашенко # Евгений Поболовец # Фотофакт

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