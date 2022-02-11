«Не забюрократизировать правосудие». Лукашенко о проекте закона об изменении Уголовно-процессуального кодекса

Новости Беларуси. Возможность исправить судебные ошибки должна быть безусловно гарантирована. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по проекту закона «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – эффективности работы судебной системы.

Планомерно ее совершенствовали в предыдущие годы. Существенно – в направлении обжалования решений суда, ведь даже самые опытные судьи не застрахованы от ошибок, за которые могут расплатиться свободой невиновные люди. Пять лет назад перешли от кассационного к апелляционному порядку обжалования в уголовном процессе. С тех пор оспорить решение суда можно лишь до вступления в силу приговора.

В проекте закона предусмотрено возвращение практики обжалования и после, чтобы полностью исключить судебные ошибки. Но не приведет ли это к излишней волоките? Александр Лукашенко в деталях расспросил главу Верховного суда и экспертов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы услышать, в чем будут заключаться ключевые различия между апелляцией и кассацией? И как нововведения скажутся на экономичности и оперативности правосудия? Не забюрократизировать правосудие, и, конечно, не должно быть удорожания. Кроме того, согласно представленным материалам заинтересованные органы не высказали замечаний по проекту закона. Все согласились. Но все ли здесь безупречно, нет ли здесь каких-то подводных камней, может, что-то не учли? И вообще, готов ли этот законопроект для того, чтобы его рассматривать в парламенте? Ну и самое главное – в чем польза этого проекта не только для правоохранительной и судебной систем, но самое главное – для наших граждан?

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Уважаемый Александр Григорьевич, действительно, по вашему поручению Верховным судом подготовлен целый ряд законопроектов, направленных на повышение качества и оперативности национального правосудия. Представляемый сегодня законопроект направлен на улучшение качества уголовного правосудия и полную реализацию права наших людей на судебное обжалование всех постановлений и заключений, включая решения Верховного суда.