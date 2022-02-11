Александр Лукашенко о судебных ошибках: возможность исправить должна быть безусловно гарантирована

Новости Беларуси. Возможность исправить судебные ошибки должна быть безусловно гарантирована. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по проекту закона об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Особое внимание – эффективности работы судебной системы. Реформировать сферу нужно крайне взвешенно из-за серьезности последствий выносимых судебных постановлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Над законопроектом, который 11 февраля представили Президенту, специалисты работали на протяжении двух лет. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе вопрос центральный и весьма щепетильный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Две стороны: кто-то доволен судебным решением, кто-то нет. Бывает, обе стороны недовольны. Но чаще одна довольна, другая – нет. И недовольная сторона хотела бы обжаловать решение суда. Система в Беларуси существует, но мы признали то, что ее надо усовершенствовать с пользой для людей. В суд в конечном итоге может обратиться каждый за защитой своих нарушенных прав. Именно от суда ждут выверенных, справедливых и законных правовых решений. Уголовное судопроизводство здесь на особом счету. Серьезность рассматриваемых вопросов и последствий выносимых судебных постановлений требует крайне взвешенного подхода к реформированию данной сферы. Тем более, когда дело касается такого чувствительного для людей момента, как обжалование решений суда. К сожалению, даже самый грамотный и опытный судья или прокурор в своей работе не застрахован от ошибок. И не только мелких, технических, но иногда они могут привести и к осуждению невиновного. Возможность исправить такие ошибки должна быть безусловно гарантирована.
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