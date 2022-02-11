Александр Лукашенко о судебных ошибках: возможность исправить должна быть безусловно гарантирована

Новости Беларуси. Возможность исправить судебные ошибки должна быть безусловно гарантирована. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по проекту закона об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Особое внимание – эффективности работы судебной системы. Реформировать сферу нужно крайне взвешенно из-за серьезности последствий выносимых судебных постановлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над законопроектом, который 11 февраля представили Президенту, специалисты работали на протяжении двух лет. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе вопрос центральный и весьма щепетильный.