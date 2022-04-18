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Эффективнее нет ничего. Насколько мирный атом лучше угля?

18 апреля 2022 17:23
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Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Алена Сырова, СТВ:
Многие ухмылялись не то что о строительстве второй станции – о первой.

Эффективнее нет ничего. Насколько мирный атом лучше угля?-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Даже не ухмылялись, а опасались, потому что трагедия оказалась трагедией практически для каждой второй семьи. Это правда.

Эффективнее нет ничего. Насколько мирный атом лучше угля?-4

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Это, наверное, больше психология. Если брать такой параметр, как эффективность, то эффективнее атомной энергии сегодня нет ничего. В качестве примера. Сегодняшнее атомное топливо, которым являются изотопы урана (235-й, 238-й), – эффективность его в 90 тысяч раз больше, чем угля. Если сравнить: одна таблетка, так называемая атомная таблетка, которая может работать, дает эффект соответствующий тоннам других.

Алена Сырова:
Так, может, нельзя исключать, что наши соседи, которые критиковали Беларусь за строительство БелАЭС, совсем скоро забудут о своих санкциях?

Кирилл Казаков:
Они столько таблеток йода раздали в Вильнюсе!

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# АЭС в Беларуси # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Николай Бузин # Фотофакт

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