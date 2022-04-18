Эффективнее нет ничего. Насколько мирный атом лучше угля?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Алена Сырова, СТВ:

Многие ухмылялись не то что о строительстве второй станции – о первой.