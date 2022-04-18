Эффективнее нет ничего. Насколько мирный атом лучше угля?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Алена Сырова, СТВ:
Многие ухмылялись не то что о строительстве второй станции – о первой.
Кирилл Казаков, СТВ:
Даже не ухмылялись, а опасались, потому что трагедия оказалась трагедией практически для каждой второй семьи. Это правда.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Это, наверное, больше психология. Если брать такой параметр, как эффективность, то эффективнее атомной энергии сегодня нет ничего. В качестве примера. Сегодняшнее атомное топливо, которым являются изотопы урана (235-й, 238-й), – эффективность его в 90 тысяч раз больше, чем угля. Если сравнить: одна таблетка, так называемая атомная таблетка, которая может работать, дает эффект соответствующий тоннам других.
Алена Сырова:
Так, может, нельзя исключать, что наши соседи, которые критиковали Беларусь за строительство БелАЭС, совсем скоро забудут о своих санкциях?
Кирилл Казаков:
Они столько таблеток йода раздали в Вильнюсе!
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