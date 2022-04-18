Барсуков участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС. Как он реагирует на «Чарнобыльскі шлях»?

Кирилл Казаков, СТВ: Психологическая история – «Чарнобыльскі шлях» в Минске. Люди приходили и говорили: «Мы пойдем шляхом». Кто-нибудь из них был на Чернобыльской АЭС?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу « По существу » обсудили ядерное оружие и его применение.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

Я начальник ГУВД, они пришли ко мне и заявили, что «мы проведем «Чарнобыльскі шлях». Ясно, что это ситуация, чтобы себя прорекламировать, показать себя. Вот они присели, шесть человек, сидим, разговариваем. Нас трое. Общаемся, что нужно обеспечить безопасность, что нужно оплатить такую сумму. Понятно, это не их деньги, а западные, но вместе с тем: «Мы не будем платить». Я им задал вопрос: «Кто из вас был в Чернобыле? Хотя бы один. Какое вы имеете моральное право заявляться, идти впереди и толкать какие-то идеи?» Ни один. Один сказал: «Я лет 15 назад проезжал мимо». Мы ему говорим: «Нас тут трое, и все – участники ликвидации, не один раз там были».

Алена Сырова, СТВ:

А что у вас за нагрудный знак?

Александр Барсуков:

Участник ликвидации аварии на ЧАЭС. Ни один из них не был там. Ну о чем можно говорить? Чистая политика и все. Наши ресурсы истощаются, что остается? Атомная энергия. Штаты – более 50.