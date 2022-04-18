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«Можно получить Чернобыль». Почему так опасны бои возле украинских АЭС? Вот что рассказал эксперт

18 апреля 2022 17:08
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Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

«Можно получить Чернобыль». Почему так опасны бои возле украинских АЭС? Вот что рассказал эксперт-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Построили мы АЭС, и тут же возле АЭС появился полк, который защищает. И сейчас мы видим из новостей: русские взяли ЧАЭС – освободили ЧАЭС. Мы дали энергию, чтобы она не остановилась. В Энергодаре идут бои, захват АЭС. Это так опасно на самом деле? Сколько в Украине АЭС? И все эти энергоблоки сейчас оказываются в зоне риска.

«Можно получить Чернобыль». Почему так опасны бои возле украинских АЭС? Вот что рассказал эксперт-4

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Там есть Запорожская атомная станция, она одна из крупнейших именно в Украине, которая сделана при Советском Союзе, имеет очень хорошие характеристики, даже модернизирована была частично. Она очень много дает электроэнергии, но это объект повышенной опасности. И с этого надо начинать. Нельзя обращаться легкомысленно с атомом, нельзя легкомысленно обращаться с данным видом энергии. Он на самом деле опасен. Можно получить Чернобыль.

Кирилл Казаков:
Если мы говорим, что в Украине нет атомных или ядерных ракет, то, по сути, они есть?

Николай Бузин:
Не так немножко. У них нет атомных ракет (носителей), но у них есть потенциал для создания ядерного оружия.

Кирилл Казаков:
Это все точно так же, как и в Иране завязано на Бушерской АЭС. Якобы там вырабатывают военный атом.

«Можно получить Чернобыль». Почему так опасны бои возле украинских АЭС? Вот что рассказал эксперт-7

Николай Бузин:
И еще. У них есть технологии и специалисты, которые способны это создать.

Кирилл Казаков:
Потенциальная угроза все-таки существует.

Николай Бузин:
Однозначно. И то, что мы сегодня в средствах массовой информации слышим, что Российская Федерация говорит о возможности применения сил, они есть. И возможность создания грязной бомбы есть. При желании те специалисты, которые имеются у Украины, способны это сделать.

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# Государственная политика в области энергетики # Кирилл Казаков # Николай Бузин # Фотофакт

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