«Можно получить Чернобыль». Почему так опасны бои возле украинских АЭС? Вот что рассказал эксперт

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Построили мы АЭС, и тут же возле АЭС появился полк, который защищает. И сейчас мы видим из новостей: русские взяли ЧАЭС – освободили ЧАЭС. Мы дали энергию, чтобы она не остановилась. В Энергодаре идут бои, захват АЭС. Это так опасно на самом деле? Сколько в Украине АЭС? И все эти энергоблоки сейчас оказываются в зоне риска.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Там есть Запорожская атомная станция, она одна из крупнейших именно в Украине, которая сделана при Советском Союзе, имеет очень хорошие характеристики, даже модернизирована была частично. Она очень много дает электроэнергии, но это объект повышенной опасности. И с этого надо начинать. Нельзя обращаться легкомысленно с атомом, нельзя легкомысленно обращаться с данным видом энергии. Он на самом деле опасен. Можно получить Чернобыль.
Кирилл Казаков:
Если мы говорим, что в Украине нет атомных или ядерных ракет, то, по сути, они есть?
Николай Бузин:
Не так немножко. У них нет атомных ракет (носителей), но у них есть потенциал для создания ядерного оружия.
Кирилл Казаков:
Это все точно так же, как и в Иране завязано на Бушерской АЭС. Якобы там вырабатывают военный атом.
Николай Бузин:
И еще. У них есть технологии и специалисты, которые способны это создать.
Кирилл Казаков:
Потенциальная угроза все-таки существует.
Николай Бузин:
Однозначно. И то, что мы сегодня в средствах массовой информации слышим, что Российская Федерация говорит о возможности применения сил, они есть. И возможность создания грязной бомбы есть. При желании те специалисты, которые имеются у Украины, способны это сделать.
Читайте также:
Щекин: мы Президенту должны в ножки поклониться. Мы не поняли, какое решение он принял, решив построить в Беларуси АЭС
Атомный реактор под Минском. Насколько опасна атомная энергия для жителей города?
Барсуков участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС. Как он реагирует на «Чарнобыльскі шлях»?