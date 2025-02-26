Дзиодзина: встреча Трампа с Макроном больше напоминала перетяжку канатов, чем диалог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В парадигме привычных условий существования поддерживать миф о сплоченности коллектива – это гораздо легче, чем в ситуации, что выбивает из колеи. Характерный пример демонстрируют европейские страны. Еще вчера они казались очень едиными и созвучными по ключевым вопросам внешней политики. А действия их правительства несли впечатление согласованных решений друг с другом.

Как правило, выход из зоны комфорта способен подсвечивать те аспекты, что поведению личности были нехарактерны. И если переносить этот психологический механизм в парадигму политики, то избрание Трампа в качестве нового лидера в Белом доме послужило своего рода триггером. И наблюдая за тем, как ведут себя лидеры западных стран, мы можем увидеть, как культовая идея о европейском единстве не подтвердилась на опыте. Тут даже не столько значительно, что позиции разные, сколь попытки внутри зарубежной семьи конкурировать, спорить, перелагать ответственность друг на друга.

Любой грамотный конфликтолог не даст соврать, что подобные формы взаимодействия никак не способствуют соглашениям, нарушают контакт, подрывают степень доверия и, скорее, усугубляют конфликт тем, что градус эмоций растет.