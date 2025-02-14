«Американский президент анонсировал перечень вопросов». Дзиодзина о телефонном разговоре Путина и Трампа

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Поиски смыслового значения звонка Дональда Трампа Владимиру Путину являются характерным примером того, как неизвестность пугает. И для того, чтобы хоть минимально снизить тревогу, человеческий мозг склонен дополнять и достраивать фактологию. Возвращаясь к телефонному разговору Трампа и президента Путина, про само содержание диалога мы знаем достаточно мало.
И помимо того, что диалог состоялся, смысловое значение раскрывается лишь в контексте других событий. Например, исходя из того, что было прописано Трампом в его соцсетях: разговор оказался длительным и касался таких вопросов, как война в Украине, Ближний Восток, энергетика, искусственный интеллект, сила доллара.
Набор озвученных фактов обращает на себя внимание тем, что американский президент анонсировал перечень тех мировых вопросов, куда он намерен включаться в дальнейшем. По сути, каждый из них говорит о том, на что президент Америки делает ставку. Стратегически каждый из них предполагает курс, в парадигме которого США станут снова великими. Однако на фоне попыток предположить, что означает для Украины звонок, из поля внимания частично выпадает другое событие.
Алена Дзиодзина:
Министр обороны США Пит Хегсет, выступая на пресс-конференции, обрисовал перспективы достаточно четко. «Вступление Украины в НАТО хоть возможно в теории, однако лишь в том случае, если переговоры закончатся миром. Потому фантазии о гарантиях безопасности в контексте Альянса – иллюзия. А те войска «миротворцев», что, возможно, будут направлены в Украину, то они должны быть развернуты в рамках миссии, не относящейся напрямую к НАТО, и на них не должна распространяться статья 5», – сказал Хегсет, имея в виду положение о взаимной обороне стран-союзников в рамках НАТО.
По факту, Минобороны Штатов хоть и говорит о гарантии безопасности, однако без обязательств со стороны Альянса. Что стратегически разрешает правительству Трампа покинуть этот военный конфликт на любом этапе. А ведь предупреждал же Президент Беларуси Президента Зеленского: «Власть в США поменяется, и новый руководитель скажет: я не знаю, я не слышал». И предпосылки такого исхода уже наблюдаются.