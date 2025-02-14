«Американский президент анонсировал перечень вопросов». Дзиодзина о телефонном разговоре Путина и Трампа

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Поиски смыслового значения звонка Дональда Трампа Владимиру Путину являются характерным примером того, как неизвестность пугает. И для того, чтобы хоть минимально снизить тревогу, человеческий мозг склонен дополнять и достраивать фактологию. Возвращаясь к телефонному разговору Трампа и президента Путина, про само содержание диалога мы знаем достаточно мало.

И помимо того, что диалог состоялся, смысловое значение раскрывается лишь в контексте других событий. Например, исходя из того, что было прописано Трампом в его соцсетях: разговор оказался длительным и касался таких вопросов, как война в Украине, Ближний Восток, энергетика, искусственный интеллект, сила доллара.

Набор озвученных фактов обращает на себя внимание тем, что американский президент анонсировал перечень тех мировых вопросов, куда он намерен включаться в дальнейшем. По сути, каждый из них говорит о том, на что президент Америки делает ставку. Стратегически каждый из них предполагает курс, в парадигме которого США станут снова великими. Однако на фоне попыток предположить, что означает для Украины звонок, из поля внимания частично выпадает другое событие.