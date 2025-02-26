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В Зельве есть даже море. Почему стоит обязательно побывать на Зельвенском водохранилище?

26 февраля 2025 08:32
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Путеводная звезда! Составим яркий гид по Зельвенщине в программе «Путевка BY».

В Зельве есть даже море. Почему стоит обязательно побывать на Зельвенском водохранилище?-2

Завершаем путешествие на местном море – Зельвенском водохранилище! Пейзажи здесь вдохновляющие. Во время водного турне перед вами откроются лучшие виды на Зельву. Один из крупнейших водоемов на Гродненщине. Его площадь – 1 190 гектаров, максимальная глубина – более 7 метров. Этот сапфир засиял в 1983 году. С тех пор является центром притяжения для местных жителей и гостей. В теплый сезон здесь царит свой вайб.

В Зельве есть даже море. Почему стоит обязательно побывать на Зельвенском водохранилище?-4

Наталья Скобейко, председатель Зельвенской районной организации ОСВОД:
Подпитывается нашей местной речкой Зельвянкой – жемчужина нашего района. Пляж у нас очень замечательный. В последние годы пользуется очень большой любовью у отдыхающих. В 2024 году мы стали третьими в Республике Беларусь, но первыми в Гродненской области, держим место.
– Теперь все знают, куда ехать за загаром. 
– Конечно, пожалуйста, приезжайте, мы всегда рады. У нас есть катамараны – двухместные, четырехместные. На протяжении многих лет проходят республиканские соревнования по рыбной ловле и областные соревнования. Много щуки, карася, карпов – рыбы достаточно. 
– Идеально, то есть можно еще и пообедать.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Достопримечательности Беларуси # Анастасия Макеева

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