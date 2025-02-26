В Зельве есть даже море. Почему стоит обязательно побывать на Зельвенском водохранилище?

Завершаем путешествие на местном море – Зельвенском водохранилище! Пейзажи здесь вдохновляющие. Во время водного турне перед вами откроются лучшие виды на Зельву. Один из крупнейших водоемов на Гродненщине. Его площадь – 1 190 гектаров, максимальная глубина – более 7 метров. Этот сапфир засиял в 1983 году. С тех пор является центром притяжения для местных жителей и гостей. В теплый сезон здесь царит свой вайб.

Наталья Скобейко, председатель Зельвенской районной организации ОСВОД:

Подпитывается нашей местной речкой Зельвянкой – жемчужина нашего района. Пляж у нас очень замечательный. В последние годы пользуется очень большой любовью у отдыхающих. В 2024 году мы стали третьими в Республике Беларусь, но первыми в Гродненской области, держим место.

– Теперь все знают, куда ехать за загаром.

– Конечно, пожалуйста, приезжайте, мы всегда рады. У нас есть катамараны – двухместные, четырехместные. На протяжении многих лет проходят республиканские соревнования по рыбной ловле и областные соревнования. Много щуки, карася, карпов – рыбы достаточно.

– Идеально, то есть можно еще и пообедать.