Чем известна Зельва? Рассказываем о знаменитых уроженцах и памятных местах

Путеводная звезда! Составим яркий гид по Зельвенщине в программе «Путевка BY».
Путеводная звезда! Составим яркий гид по Зельвенщине в программе «Путевка BY».
Она богата на достопримечательности, события и известных людей. Среди уроженцев – академик, генетик и селекционер Антон Жебрак, доктор химических наук Людмила Ворончихина. Созвездие поэтов и писателей: Юрка Голуб, Владимир Мазго, сказочник Иван Макей и многие другие. Экскурсию начинаем с центра городского поселка и погружаемся в историю.
Ольга Цейкало, директор Зельвенского районного архива:
Зельва впервые упоминается в летописных источниках в XIII веке, в 1258 году Зельвенщина стала ареной боевых действий между князем Миндовгом и галицко-волынскими князьями. Но первое летописное упоминание о самой Зельве относится к 1443 году, когда в Зельве привилеем великого князя было разрешено построить православный храм, но фактически мы узнаем о Зельве в источниках в 1470 году, когда Михаил Нацевич построил в селе Великая Зельва костел на самом высоком месте, Ян Гинейтович в 1477 году построил костел в селе Малая Зельва.
Название, вероятно, подарила местная река Зельвянка, известная раньше, как Зелева, Зальвея, Зальвянка. Мало кто знает, но в начале XVII века здесь даже был укрепленный замок с четырьмя донжонами и высокими валами. Символом края стала черная лошадь. Она украшает герб и флаг. Конь олицетворяет жизнерадостность и стремление к победе.
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