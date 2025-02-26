Чем известна Зельва? Рассказываем о знаменитых уроженцах и памятных местах

Она богата на достопримечательности, события и известных людей. Среди уроженцев – академик, генетик и селекционер Антон Жебрак, доктор химических наук Людмила Ворончихина. Созвездие поэтов и писателей: Юрка Голуб, Владимир Мазго, сказочник Иван Макей и многие другие. Экскурсию начинаем с центра городского поселка и погружаемся в историю.

Ольга Цейкало, директор Зельвенского районного архива:

Зельва впервые упоминается в летописных источниках в XIII веке, в 1258 году Зельвенщина стала ареной боевых действий между князем Миндовгом и галицко-волынскими князьями. Но первое летописное упоминание о самой Зельве относится к 1443 году, когда в Зельве привилеем великого князя было разрешено построить православный храм, но фактически мы узнаем о Зельве в источниках в 1470 году, когда Михаил Нацевич построил в селе Великая Зельва костел на самом высоком месте, Ян Гинейтович в 1477 году построил костел в селе Малая Зельва.