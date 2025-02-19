Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
С пятницы прошлой недели традиционно стартовала конференция безопасности в Мюнхене, где представители стран-участников обменялись риторикой по ключевым вопросам на тему своей неизбежной включенности в события Украины, отношения с США и необходимости инвестировать в НАТО. Исходя из озвученных заявлений, можно предположить, каковы перспективы для европейских стран. И похоже, весьма неожиданно для себя, те столкнулись с упреком. Например, вице-президент США Джей ди Вэнс дал понять, что в Штатах на данный момент недовольны Европой.
«Демократия основывается на священном принципе, что голос народа имеет значение», – подчеркнул представитель правительства Трампа. Основным откровением этого тезиса стало то, что не считаться с мнением своего населения – это плохо. И пытаться глушить недовольные голоса – это как-то неправильно.
Вторым откровением стало то, что влезать в дела других стран, как оказалось, нехорошо. А пытаться влиять на избирательный процесс не в своих государствах – вообще неприемлемо. В качестве характерных примеров Джей Ди Вэнс обратился к румынскому опыту, когда, сославшись на то, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», конституционный суд аннулировал результаты выборов в первом туре. Кандидат неоднократно транслировал о своем уважительном отношении к президенту России, что на тот момент было непопулярным тезисом в прежнем правительстве. Не исключено, что эта деталь повлияла.
Алена Дзиодзина:
«Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов», – упрекнул вице-президент США европейцев.
И вроде бы в тезисах он говорил очень правильно, но не является ли подобная критика со стороны Венса попыткой отвлечь внимание. Ведь в совокупности остальных заявлений, сделанных в Мюнхене, накануне Трамп и Минобороны Хегсет озвучили – несправедливо, что страны Европы тратят на военный конфликт в Украине гораздо меньше, чем США. И, судя по выступлениям, например, Марка Рютте и Шольца, этот упрек принимается и в ближайшее время расходы на Украину для европейских стран вырастут. В парадигме риторики Запада рост инвестиций в военный конфликт обозначен как помощь, поддержка. Однако по факту – все то же вмешательство не в свои дела, не в свою политику, не в свои отношения двух сторон.