Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

С пятницы прошлой недели традиционно стартовала конференция безопасности в Мюнхене, где представители стран-участников обменялись риторикой по ключевым вопросам на тему своей неизбежной включенности в события Украины, отношения с США и необходимости инвестировать в НАТО. Исходя из озвученных заявлений, можно предположить, каковы перспективы для европейских стран. И похоже, весьма неожиданно для себя, те столкнулись с упреком. Например, вице-президент США Джей ди Вэнс дал понять, что в Штатах на данный момент недовольны Европой.

«Демократия основывается на священном принципе, что голос народа имеет значение», – подчеркнул представитель правительства Трампа. Основным откровением этого тезиса стало то, что не считаться с мнением своего населения – это плохо. И пытаться глушить недовольные голоса – это как-то неправильно.

Вторым откровением стало то, что влезать в дела других стран, как оказалось, нехорошо. А пытаться влиять на избирательный процесс не в своих государствах – вообще неприемлемо. В качестве характерных примеров Джей Ди Вэнс обратился к румынскому опыту, когда, сославшись на то, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», конституционный суд аннулировал результаты выборов в первом туре. Кандидат неоднократно транслировал о своем уважительном отношении к президенту России, что на тот момент было непопулярным тезисом в прежнем правительстве. Не исключено, что эта деталь повлияла.