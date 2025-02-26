Эта церковь напоминает средневековый замок! Побывали в храме Архангела Михаила в Сынковичах

Путеводная звезда! Составим яркий гид по Зельвенщине в программе «Путевка BY».

Татьяна Рукина, прихожанка:

Выступ, які знаходзіцца над Архістрацігам Міхаілам. Ён нагадвае як бы надгроб’е. Гавораць, што на ўзвядзенні крэпасці працавала сям'я – сын і бацька. І сын, абарваўшыся з вышыні, разбіўся аб зямлю, а бацька з болллю і гораччу ўсклікнуў: сынку, сынку! Таму мясцовасць пачалі называць Сынковічы, Сынковіцкая царква. Але насамрэч гэта проста ліхтар для вядзення назірання.

История в шесть веков и достояние Беларуси! Храм-крепость Святого Архистратига Михаила напоминает средневековый замок. От бойниц и сводов захватывает дух. Он, как отважный рыцарь, защищает от всего плохого и является духовной опорой.

Арсений Ананко, протоиерей, настоятель храма Святого Архистратига Михаила в д. Сынковичи:

Для меня радостно встречать вас в этом удивительном храме – ему почти тысяча лет. Замечательная акустика за счет сводов. Если внимательно посмотреть, здесь находятся такие крестики с дырочками – это и есть голосники, примитивный кувшин, который поглощает и распределяет звук по всему храму равномерно.