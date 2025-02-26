Эта церковь напоминает средневековый замок! Побывали в храме Архангела Михаила в Сынковичах

Путеводная звезда! Составим яркий гид по Зельвенщине в программе «Путевка BY».
Путеводная звезда! Составим яркий гид по Зельвенщине в программе «Путевка BY».
Татьяна Рукина, прихожанка:
Выступ, які знаходзіцца над Архістрацігам Міхаілам. Ён нагадвае як бы надгроб’е. Гавораць, што на ўзвядзенні крэпасці працавала сям'я – сын і бацька. І сын, абарваўшыся з вышыні, разбіўся аб зямлю, а бацька з болллю і гораччу ўсклікнуў: сынку, сынку! Таму мясцовасць пачалі называць Сынковічы, Сынковіцкая царква. Але насамрэч гэта проста ліхтар для вядзення назірання.
История в шесть веков и достояние Беларуси! Храм-крепость Святого Архистратига Михаила напоминает средневековый замок. От бойниц и сводов захватывает дух. Он, как отважный рыцарь, защищает от всего плохого и является духовной опорой.
Арсений Ананко, протоиерей, настоятель храма Святого Архистратига Михаила в д. Сынковичи:
Для меня радостно встречать вас в этом удивительном храме – ему почти тысяча лет. Замечательная акустика за счет сводов. Если внимательно посмотреть, здесь находятся такие крестики с дырочками – это и есть голосники, примитивный кувшин, который поглощает и распределяет звук по всему храму равномерно.
История легенды восходит к великому князю литовскому Витовту. Во время борьбы за власть князь Ягайло заточил его в Кревском замке. Благодаря верным слугам удалось сбежать и скрыться на острове недалеко от Слонима. Согласно летописи, там была небольшая крепость, построенная прусами, бежавшими от рыцарей Тевтонского ордена. Брутальный готический стиль соответствует эпохе, а на старинной кладке можно найти подсказки. В раствор добавляли куриные яйца и кровь животных – оттого такие прочные стены. Их толщина – 1,5 метра и больше. Словно кольчуга, мощь на века!
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