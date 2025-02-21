Алёна Дзиодзина: «Мнение в тренде считают позицией, а если не в тренде – вмешательством»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Софистика политтехнологий такова, что если на фоне популярных риторических трендов публичная личность выражает слова одобрения в пользу воинственной позиции президента Зеленского, это преподнесут как поддержку. Но когда Илон Маск у себя в соцсети публикует непопулярное мнение в пользу одной из партий Германии, то в преддверии выборов в Бундестаг его слова встретятся с обвинением в попытках вмешаться в чужие дела.
Если расценивать это явление с точки зрения внутренних социальных процессов, то в самом факте влияния авторитетной персоны нет совершенно ничего странного. Ведь общество склонно равняться на тех публичных людей, кто вызывает симпатию. Люди нередко перенимают характерные способы поведения любимых актеров, их точку зрения, нравственные ориентиры и ценности. Порой даже специфику речи. Феномен Илона Маска в том, что он личность, хотя и своеобразная, однако довольно успешная. И в мире наверняка предостаточно людей, которые хотели бы быть, как он: спонтанным, обеспеченным и свободным выражать свое мнение, как захочет.
Алена Дзиодзина:
Аналогичным образом работают образы персонажей из фильмов, авторитет актеров и телеведущих, где за счет социальных симпатий к конкретной личности можно пытаться влиять и на мнение общества. Вспоминая все тот же пример Украины, достаточно обратиться к тому периоду, когда выбирали Зеленского. И его президентский образ из фильма предопределил ожидания избирателей от Зеленского настоящего в той же роли. А закономерная склонность к ассоциативным связям побудила общественность поддержать его.
Но если пример Зеленского больше о том, как влиять на настроения общества и дела своих стран изнутри, то приезд иностранных гостей – американских актеров, что приезжали «поддержать» Киев, – классический пример попыток влиять на события в чужих странах.
Ведь приезд узнаваемой личности в Украину, объятия с президентом Зеленским и совместные фотографии в соцсетях являлись трансляцией личного мнения на широкую публику. Аналогичным образом, как это сделал Маск у себя в соцсети Х, проявляя симпатии к тем или иным партиям или же критикуя Зеленского. Разница только в том, что мнение в тренде считают позицией, а если не в тренде – вмешательством!