Дзиодзина про беженцев: «О ценности человека в Литве говорят красиво, а поведенчески демонстрируют своё безразличие»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В начале недели Александр Лукашенко традиционно утвердил решения по охране государственной границы Беларуси на предстоящий год.
«Особенность этого года в том, что, как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси (военно-политическая обстановка, да и экономическая) не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи. Я хотел бы прежде всего от председателя ГПК услышать характеристику этой обстановки, что происходит по периметру на сегодняшний день», – отметил глава государства.
И в качестве одной из осуждаемых тем стала непростая ситуация с беженцами, которые бегут от войны через наши границы. Кто хочет остаться у нас, остается. Но есть те, кто Беларусь пересекает транзитом. В их ситуации с подачи Литвы все даже более чем непросто. Дело в том, что вопрос о государственных границах в начале 2023 года поднимался и там, но в рамках литовского законопроекта будет возможно выталкивать беженца к нам, человеколюбиво ссылаясь на человеческий фактор, ведь ответственность за решение литовской стороны ляжет на конкретного пограничника.
Алена Дзиодзина:
И если, на его субъективный взгляд, беженец не будет нуждаться достаточно, тот вправе его не пустить. Нужна ли человеку медпомощь, литовский силовик оценит прямо на месте. Возможно, тот посчитает, что да, а, возможно, и нет. Психологически такая формулировка очень удобна. На слух новый законопроект звучит с заботливым исключением, но, по сути, все будет очень зависеть от установок литовского руководства. Было бы сказано не пускать – причина найдется.
В 2022 году к правительству Литвы уже были претензии за жестокое обращение к беженцам и нарушение прав человека. А новый законопроект снимает с местных властей ответственность, делая бесчеловечность законной. Теоретически! Ведь ситуация допускает возможность сослаться – конкретный пограничник оказался неправ, а сама Литва словно бы не при чем.
Но даже если не брать контекст установок, уже теперь очевидно – роковые ошибки «предусмотрены» изначально. И литовская сторона не пытается их исключить. Ведь разве у пограничника медицинских знаний достаточно, чтобы грамотно оценить: нужна ли человеку медпомощь? Хватит ли уровня его компетенции, чтобы понять необходимость поддержки психологической? Достаточно ли для подобных оценок у сотрудника погранслужб как временных ресурсов, так и уровня знания языка? Ведь не все беженцы в совершенстве владеют английским и тем более литовским.
Алена Дзиодзина:
В этом смысле слова и поступки вступают в конфликт. О ценности человека в Литве говорят красиво, а поведенчески демонстрируют свое безразличие. И к тому, что человек – это личность, и к тому, что у него есть права. Их поступки говорят о господстве идей, которыми живет их политика. Не на словах, а по правде.
Принципиально иную систему ценностей транслирует нам Беларусь, где поведение и слова Президента остаются в гармонии: «Кто хочет, приезжает, остается у нас на постоянное место жительства. Кто-то просит оказать им определенные услуги, накормить, напоить, обогреть, подлечить – это мы делаем. Тут проблем особых нет».
Никому из беженцев в минувшем году в Беларуси не отказали в помощи. Это так, на заметку, что в нашей стране ни европейской подмены понятий, ни проблем с человечностью нет.
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