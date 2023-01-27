Дзиодзина про беженцев: «О ценности человека в Литве говорят красиво, а поведенчески демонстрируют своё безразличие»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

В начале недели Александр Лукашенко традиционно утвердил решения по охране государственной границы Беларуси на предстоящий год.

«Особенность этого года в том, что, как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси (военно-политическая обстановка, да и экономическая) не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи. Я хотел бы прежде всего от председателя ГПК услышать характеристику этой обстановки, что происходит по периметру на сегодняшний день», – отметил глава государства. И в качестве одной из осуждаемых тем стала непростая ситуация с беженцами, которые бегут от войны через наши границы. Кто хочет остаться у нас, остается. Но есть те, кто Беларусь пересекает транзитом. В их ситуации с подачи Литвы все даже более чем непросто. Дело в том, что вопрос о государственных границах в начале 2023 года поднимался и там, но в рамках литовского законопроекта будет возможно выталкивать беженца к нам, человеколюбиво ссылаясь на человеческий фактор, ведь ответственность за решение литовской стороны ляжет на конкретного пограничника.