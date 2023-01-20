Почему прибалты отказались признавать факт геноцида белорусского народа? Разобралась психолог Алёна Дзиодзина
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Восстанавливая историческую правду, Беларусь обратилась с просьбой к другим странам оказать содействие в расследовании уголовного дела о геноциде нашего народа в годы Второй мировой войны. Часть государств откликнулось, а некоторые восприняли наше обращение в штыки. Латвия и Литва отказали в помощи категорически.
Мотивировали это политизированностью нашего запроса и тем, что содействие в расследовании преступлений против человечности может сказаться на вопросе их национальной безопасности. На первый взгляд, это циничная вредность, но причины на самом деле гораздо глубже. Они всплывают на поверхность, если читать историю тех событий на латышском.
Как правило, жизнь каждого государства базируется на определенной идеологии, системе ценностей, представлениях, традициях, верованиях. Все это становится частью национальной культуры, определяет особенности национального самосознания. Политически это обычно становится основой для организации жизни общества внутри страны. Если в этой системе что-то меняется, то по принципу часового механизма начинают происходить и другие изменения.
Алена Дзиодзина:
В рамках латышской идеологии их предки были героями, которые, примыкая к отрядам СС, якобы защищали Латвийскую Республику от оккупации. Согласно их представлениям, это был единственно возможный на тот момент способ обрести суверенитет. В таком ключе говорит история, если читать источники на латышском языке. Так они верили. Это часть их национальной концепции, которая зачастую и теперь выступает основой для восприятия и трактовки как прошлых, так и современных политических событий. По аналогии – в рамках этой картины мира сейчас проще убеждать латышскую часть общества в том, что Беларусь и Россия – враги, которые якобы уже исторически враждебны их суверенитету.
Идея врага у ворот помогает манипулировать общественностью. На базе этого традиционного мифа о жертвенности латвийского народа проще подтолкнуть людей не принимать, ненавидеть, враждебно относиться ко всему, что хоть немного бы напоминало советское. А в контексте современной политики и русскому, белорусскому. Это с одной стороны.
Алена Дзиодзина:
А с другой – признание геноцида белорусского народа меняет фундаментальную идеологическую составляющую радикально настроенных латышей. Как современных, так и тех, что присоединялись к легионам СС. Ведь согласитесь, принципиальная разница: мой дед был защитником суверенитета Латвийской Республики или чудовищем и жестоким пособником немецких нацистов.
В рамках латышской национальной культуры вера в свою жертвенную позицию абсолютизирована. А признание геноцида белорусов косвенно отменяет этот характерный латышский миф, забирая у них положение жертвы. Это в корне меняет национальное самосознание для радикально настроенных латышей. И потеря такой основополагающей для них частички идеологии равносильна смерти. Оттого они и латвийская сторона станут, скорее, отрицать очевидное, чем содействовать нашему поиску правды.
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