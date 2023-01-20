Почему прибалты отказались признавать факт геноцида белорусского народа? Разобралась психолог Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Восстанавливая историческую правду, Беларусь обратилась с просьбой к другим странам оказать содействие в расследовании уголовного дела о геноциде нашего народа в годы Второй мировой войны. Часть государств откликнулось, а некоторые восприняли наше обращение в штыки. Латвия и Литва отказали в помощи категорически. Мотивировали это политизированностью нашего запроса и тем, что содействие в расследовании преступлений против человечности может сказаться на вопросе их национальной безопасности. На первый взгляд, это циничная вредность, но причины на самом деле гораздо глубже. Они всплывают на поверхность, если читать историю тех событий на латышском. Как правило, жизнь каждого государства базируется на определенной идеологии, системе ценностей, представлениях, традициях, верованиях. Все это становится частью национальной культуры, определяет особенности национального самосознания. Политически это обычно становится основой для организации жизни общества внутри страны. Если в этой системе что-то меняется, то по принципу часового механизма начинают происходить и другие изменения.