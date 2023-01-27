Водитель трамвая, повар и парикмахер. Каким профессиям можно бесплатно обучиться в Минске?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Столичная служба занятости объявила набор на обучение профессии водитель трамвая. Кем еще могут стать безработные минчане? Давайте узнаем! Все профессии нужны, все профессии важны, однако среди них есть наиболее востребованные на рынке труда.

Наталья Ващило, начальник отдела организации обучения и профориентации:

Водитель трамвая – мы каждый год не собираем группу, мы ее открываем по запросу филиала «Трамвайное депо» государственного предприятия «Минсктранс». В этом году у них возникла необходимость в таких работниках, и сейчас мы комплектуем эту группу. Тем, кто претендует на эту должность, следует обратиться в центр занятости населения. Когда этап регистрации будет успешно пройден, специалисты направят вас на собеседование к потенциальному нанимателю.

Наталья Ващило:

Дальше проходят медкомиссию, и мы их зачисляем в группу ожидающих обучение. Во время обучения безработным выплачивается стипендия. Может быть оказана материальная помощь в соответствии с законодательством. Обучение для них бесплатное. Срок обучения – чуть больше трех месяцев.

В топе и повара, ведь практически во всех учреждениях есть пункты питания. Но на этом список востребованных специальностей не заканчивается. Наталья Ващило:

Парикмахер, мастер по маникюру, электрогазосварщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. Также под заказ «Минсктранса» мы готовим и водителей троллейбуса, у нас ближайшая группа уходит с понедельника. Для регистрации в качестве безработного нужно предоставить паспорт, документ об образовании и справку с последнего места работы. Также следует учитывать некоторые нюансы.

Наталья Ващило:

Водители троллейбуса и водители трамвая в соответствии с законодательством – с 21 года, потому что это работа повышенной сложности, перевозка людей, соответственно, там есть ограничения. Конечно, если это материально-ответственные должности, те же продавцы, то желательно с 18 лет, но вообще безработными могу быть зарегистрированы граждане, достигшие возраста 16 лет. По большей части такие детки направляются на обучение профессии парикмахер, а мальчишки – слесарь по ремонту автомобилей.