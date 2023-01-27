Новые правила при покупке и продаже автомобиля вступили в силу. Рассказываем об изменениях

С 22 января вступили в силу новые правила при покупке либо продаже автомобиля. Все изменения нацелены на то, чтобы предотвратить криминальные сделки. И главный для этого шаг – отказ от счета-справки.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси

Упразднены счета-справки, теперь сделки, где хотя бы одна из сторон является юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, в подразделениях ГАИ не регистрируются. Между участниками составляется письменный договор и акт передачи транспортного средства, которое на момент продажи должно быть снято с учета. Далее покупатель с указанными документами отправляется в регистрационное подразделение для постановки его на учет.

Дело в том, что ранее мошенники умудрялись приобретать чужое авто, хотя по документам оно числилось еще на прошлом владельце. И так проходили года, пока машина с «двумя» хозяевами не попадала в ДТП либо криминальную сделку. Там и начинались проблемы.

Анна Буйновская, юрист:

С этими справками происходило много инцидентов, связанных с мошенническими действиями. Работали (в Республике Беларусь достаточно наболевшие темы – это перекупы) недобросовестные покупатели транспортных средств. С 2018 года совершено 207 мошеннических схем по присваиванию авто. Теперь же благодаря оформлению договора все станет четко и понятно: кто, кому, когда и за сколько перепродал автомобиль.

Анна Буйновская:

В договоре указываются сведения: данные о личности как покупателя, так и продавца. Это фамилия, имя, отчество и сведения документа, удостоверяющего личность. Это либо паспорт, либо иной – вид на жительство. Будут указываться сведения о транспортном средстве (год выпуска, серия, марка, модель, VIN-код). Будет указываться документ о государственной регистрации, там же будет делаться отметка, что разъяснены последствия предоставления недостоверности информации.