«Захватывает дух». Алёна Дзиодзина о достижениях на выставке «Беларусь интеллектуальная»

Есть ведь успехи страны, что сразу заметны, а есть те, которые надо чуть-чуть подчеркнуть. Не потому что они менее ценны, успешны и значимы, а потому как есть закономерности восприятия, что людям необходимо пощупать, увидеть, оценить, осознать. И в этом смысле выставка наших талантов получила должный эффект.

Уже ни для кого не секрет, что Беларусь преуспела в аграрно-промышленной сфере и производстве своего продовольствия. Качество наших товаров ценится в мире, что характеризует белорусский народ добросовестным и практичным. Однако хозяйственность – еще не все, чем белорусы могут гордиться. Ведь наш человек способен не только сеять и жать. В конце минувшей недели в Минске стартовала выставка «Беларусь интеллектуальная». И она рассказала еще кое-что нам же про нас.

Алена Дзиодзина, психолог: Нажитый опыт нашей истории дает ощутимо понять, что белорусский человек во все времена и в любых условиях умел оставаться трудолюбив. Характерные предусмотрительность и практичность во многом смогли поддержать государство, сохраняя при этом нашу свободу и необходимую людям стабильность.

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина:

Оказываясь посреди представленных разработок из разных сфер жизни, возникает особое чувство гордости за то, что белорусский народ способен изготавливать все. Дайте белорусам только ресурсы и время, а силы и творческий огонек в наших ученых есть.

Телевизор с прозрачным экраном, беспилотный летательный аппарат, трактора, самосвалы и виртуальная мастерская «БелАЗ» с возможностью рассмотреть продукцию очень близко. В специальных очках, что передают картинку словно по-настоящему. Электромобили и авиационные комплексы, учебные тренажеры для наших спасателей и военных тоже способны создать белорусы. Захватывает дух от того, как робот подключает к блоку питания наш ноутбук.

Восхищает, как много смогли белорусы, развивая сферу военной науки, а ведь нам представлена только часть. Не все достижения должны быть заметны для глаз, и что-то пока остается за кадром. Что-то останется там навсегда, но есть еще кое-что очень важное, что попутно заметно о нашей науке. В каждую разработку был вложен энтузиазм. Он повлиял на ход открытий во многом. В этом смысле наши ученые – белорусский золотой фонд.

Алена Дзиодзина:

Когда мы смотрим кино про ученых, то нередко складывается впечатление, что жизнь разработчика представляет собой увлекательный динамичный квест. На фоне того, как наше реальное инфопространство не несет такой интенсивности совершенных открытий, ошибочно кажется, словно вся та научная жизнь – история про других. Не про нас.

Психологически в этом нет ничего удивительного. Ведь фильм передает продолжительный путь созидания в какие-то сжатые два часа. В реальности же разработки идут, но совершенно в другие сроки, и жизнь ученых людей зачастую представляет собой длительный каждодневный труд. Возможно, едва заметный и порой монотонный, не с первой попытки удачный и обычно упорный. Ведь, что еще характерно для сферы науки – созидание требует пробовать еще и еще.

В процессе разработок своеобразное упрямство – это как раз нормально. Без него никогда бы не происходило достижений человека в науке. «Беларусь интеллектуальная» представляет собой концентрат талантливых наших людей и идей. Но, честно говоря, всех открытий так сразу не счесть. Это нужно увидеть: и результат молодежных инициатив, и достижения медицины. Такая возможность пока все еще есть, ведь выставка продлена до конца недели.

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