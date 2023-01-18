Дзиодзина: «В успехах нашей страны проявлен труд белорусов, чьих лиц мы обычно не знаем, но ощутимых во всем»

В успехах нашей страны проявлен труд белорусов, чьих лиц мы обычно не знаем, но ощутимых во всем. Только образно, опосредованно. У стабильности наших дней много различных лиц. Пусть и сперва незаметных, как будто незримых, чей труд очень важен по-своему.

И образ этих незримых людей все равно в нашей жизни присутствует. Когда просыпаемся мы, а под небом спокойно; когда строим планы на день, на неделю и на год вперед; когда производим свое, белорусское; когда наш врач продолжает лечить, ученый – изобретать, рабочий – работать, учитель – учить, а ребенок – учиться.

Алена Дзиодзина, психолог: В нашей стране немало молодых и талантливых белорусов. В нашей стране много опытных, талантливых и трудолюбивых людей. Их не менее. Часть из них у всех на виду. Про кого-то из них мы порой и не знаем, но их ценный вклад все равно ощутим.

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина:

Лица этих людей отразились в уюте, стабильности нашей страны, в ее благополучии и комфорте. Их образ – в развитии экономики, в изобилии белорусских товаров и качестве нашего производства.

Добросовестный труд как молодых, так и опытных – всех талантливых белорусов – отразился и нашем быту, в образе жизни страны, нашел себя в информационном пространстве. Устами наших пишущих авторов и людей, выходящих в эфир. И тех, кто визуально для всех узнаваем, и тех, кого мы ни разу не видели. Часть значимых лиц должно оставаться за кадром: режиссеры и операторы, монтажеры, гримеры, стилисты.

Сотрудники региональных СМИ пусть и менее узнаваемы, но не менее искренне патриотично посвящают свой труд на благо белорусского государства. О них, проживая в столице, мы тоже нередко не знаем. Их образ и лик осязаем в других городах, в спокойствии наших людей в регионах.

Алена Дзиодзина:

У нас принято благодарить и поощрять самых лучших. Такая взаимность приятна для всех и обычно очень мотивирует людей, однако в нашем случае есть особый нюанс, характерно приятное «но». В Беларуси лучших людей в многократном размере больше. Богатый «золотой фонд» талантов не позволяет наградить всех за раз. Ведь их бы не вместил ни один зал даже теоретически. Потому – отмечает наш Президент – награждения за успех несут больше символичный характер.

Даже тех, кто, достиг выдающихся успехов, мы сегодня не сможем отметить. Это по предложению трудовых коллективов мы символично говорим о том, что мы не забыли, что есть самые-самые. Частичку самых-самых мы сегодня отметим.

Тем и ценно изобилие наших талантов, оно многое говорит про белорусских людей. О том, какая их мотивация делать для страны то, что они регулярно делают. Не каждый из них бывал во Дворце, не каждый представлен к награде, не всех знают в лицо. А никакая усталость или кризисы смыслов не сдвинули этих патриотов с пути. Они все равно с нами рядом! Значит, искренне.

Традиционно благодарю всех вас за труд, за вашу позицию, которая в это непростое время является надежной опорой нашему государству, – подчеркивал белорусский лидер значимость наших трудолюбивых людей.

Алена Дзиодзина:

В данном случае слова Президента тоже по-своему звучат символично, где каждый значимый человек из числа патриотичных, талантливых белорусов может услышать благодарность страны для себя. Ведь, по сути, не награды важны – благополучия нашей страны всем было бы достаточно.

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