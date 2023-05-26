Дзиодзина: ненормально считать, что рак – приговор. Президент напомнил о психологически конструктивном подходе к болезням
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В моменты, когда человек слаб, его нередко может ободрить взгляд на кого-то сильного. Встречаясь с болезнью, люди психологически ощущают свою уязвимость гораздо иначе. Но если недуг принято относить к смертельным, то уязвимость особая. Аргументы «не у всех», «не всегда» и «мой случай другой» довольно легко теряются. И значительно важно, как поведут себя те, кто окажется рядом.
Современная наука все больше убеждается в том, что тело представляет собой зеркало переживаний конкретной личности. По этой причине сама вера в жизнь влияет на многое. На неделе Александр Лукашенко поднял важную проблематику в медицине, когда, погружаясь в болезнь, человек по каким-то причинам не борется.
Людям привычно знать, что лидер страны решает множество наших общих проблем, но наблюдая за ним, мы можем учиться. Пока одни совершенствуют медицину, каждому будет о чем: и тому, кто на данный момент в болезни, и тем из нас, кто здоров, и учащимся-медикам, и врачам.
Алена Дзиодзина:
В этом смысле речь Президента богата уроками. На пути обучения, например, больше бы практики, окружению и врачам – обрести сочувствие, а болеющим, как, впрочем, и всем нам – побольше бы веры в жизнь. Например, в силу совокупности факторов традиционно сложился стереотип, будто бы диагноз «рак» неминуемо означает смерть. С позиции медицины и психологии тезис абсолютно губительный и вообще-то ошибочный.
Глава государства вспоминает на совещании личный опыт посещения онкоцентров, подмечая, что, вопреки заблуждениям многих людей, онкология в наше время нередко лечится и ненормально считать, что болезнь – приговор. «Общество привыкло к тому, что если у человека рак, он должен обязательно завтра помереть. Они уже с этим согласны и претензий не предъявляют. Это неправильно!» – убежден Александр Лукашенко.
Алена Дзиодзина:
И это бесспорно так. Ведь если обращаться к статистике, то восприятие человека своей болезни нередко становится одним из самых влиятельных факторов на его жизнестойкость. При наличии веры в жизнь и активной вовлеченности в сам процесс лечения процент исцеления возрастает в десятки раз. От 30 % до 70 %!
«Общество не должно смириться ни с одним диагнозом – страшным/не страшным. Им нужна помощь!» – подчеркнул Президент. Но отношение к этой помощи тоже должно быть правильным. С позиции и самого пациента, и того врача, что занят его лечением. Оснащение и возможности медицины – одна история. Но вопрос отношения – это обычно другое.
Встречаясь с болезнью, человек про конкретно свой случай изначально понимает немного, и если врач позволяет небрежность, это проблематика уже в психологии.
Алена Дзиодзина:
Феномен ятрогенного фактора еще в прошлом веке открыт. В случае онкологии он работает: и ведущий спектр эмоций влияет на то, как тело справляется с недугом. Человечный контакт с врачом в этом смысле особенно важен.
В отношении медицинской помощи у людей должна оставаться надежда и губительно «программировать» заболевших на какой-то иной формат. Иначе у них опускаются руки. «Человек умирает и считает, что это нормально. И родственники: ну да, у него был рак», – надоумливает вслух белорусский лидер. И с позиции психологии его чувство протеста снова целительно правильно. Поведенческие ошибки одних порой убеждают, что рак – это смерть. И когда люди с тем согласились, то это и правда чудовищно с позиции всех перспектив для здоровья.
«Каждый человек должен бороться за свою жизнь. Мы это людям должны в голову вбивать», – напоминает наш Президент о психологически конструктивном подходе к болезням. И больным, и сотрудникам медицины, и одновременно нам.
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