Дзиодзина: ненормально считать, что рак – приговор. Президент напомнил о психологически конструктивном подходе к болезням

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

В моменты, когда человек слаб, его нередко может ободрить взгляд на кого-то сильного. Встречаясь с болезнью, люди психологически ощущают свою уязвимость гораздо иначе. Но если недуг принято относить к смертельным, то уязвимость особая. Аргументы «не у всех», «не всегда» и «мой случай другой» довольно легко теряются. И значительно важно, как поведут себя те, кто окажется рядом. Современная наука все больше убеждается в том, что тело представляет собой зеркало переживаний конкретной личности. По этой причине сама вера в жизнь влияет на многое. На неделе Александр Лукашенко поднял важную проблематику в медицине, когда, погружаясь в болезнь, человек по каким-то причинам не борется. Людям привычно знать, что лидер страны решает множество наших общих проблем, но наблюдая за ним, мы можем учиться. Пока одни совершенствуют медицину, каждому будет о чем: и тому, кто на данный момент в болезни, и тем из нас, кто здоров, и учащимся-медикам, и врачам.

Алена Дзиодзина:

В этом смысле речь Президента богата уроками. На пути обучения, например, больше бы практики, окружению и врачам – обрести сочувствие, а болеющим, как, впрочем, и всем нам – побольше бы веры в жизнь. Например, в силу совокупности факторов традиционно сложился стереотип, будто бы диагноз «рак» неминуемо означает смерть. С позиции медицины и психологии тезис абсолютно губительный и вообще-то ошибочный. Глава государства вспоминает на совещании личный опыт посещения онкоцентров, подмечая, что, вопреки заблуждениям многих людей, онкология в наше время нередко лечится и ненормально считать, что болезнь – приговор. «Общество привыкло к тому, что если у человека рак, он должен обязательно завтра помереть. Они уже с этим согласны и претензий не предъявляют. Это неправильно!» – убежден Александр Лукашенко. Алена Дзиодзина:

И это бесспорно так. Ведь если обращаться к статистике, то восприятие человека своей болезни нередко становится одним из самых влиятельных факторов на его жизнестойкость. При наличии веры в жизнь и активной вовлеченности в сам процесс лечения процент исцеления возрастает в десятки раз. От 30 % до 70 %! «Общество не должно смириться ни с одним диагнозом – страшным/не страшным. Им нужна помощь!» – подчеркнул Президент. Но отношение к этой помощи тоже должно быть правильным. С позиции и самого пациента, и того врача, что занят его лечением. Оснащение и возможности медицины – одна история. Но вопрос отношения – это обычно другое. Встречаясь с болезнью, человек про конкретно свой случай изначально понимает немного, и если врач позволяет небрежность, это проблематика уже в психологии.