«Концентрат патриотов в форме». Алёна Дзиодзина поделилась впечатлениями после посещения Военной академии
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Порой нам становится страшно лишь потому, что мы недостаточно знаем о всей ситуации изнутри. И желая воздействовать на эмоции, враг этим любит попользоваться. Так, например, пытаясь запугать угрозой войны, он может апеллировать тем, что люди не совсем понимают, хватит ли их стране сил, чтобы дать отпор. В замыслах провокаторов как можно сильнее взвинтить общественность. Однако возможность дополнить знание открывает наши глаза на предмет волнений, что нередко решает проблемы тревог.
На этой неделе Военная академия Республики Беларусь отмечала семидесятилетний юбилей. И по случаю круглой даты на плацу состоялось атмосферно-праздничное построение. С награждением военных людей за заслуги, праздничным обращением руководства и демонстрацией уровня боевой готовности наших курсантов. За событием в этот раз могли наблюдать и гражданские. В связи с личным праздником Академия принимала в гости. С угощением, чаем, детскими конкурсами и потоком переполняющих впечатлений. Ведь что для военного человека пребывает в порядке вещей, то для других остается в диковинку. И если бы этого повода побывать в Академии не было, его бы точно стоило находить почаще. В терапевтичных целях и профилактики социальных тревог за свою безопасность.
Ведь когда видишь запредельную ловкость людей, понимая, что это пока что курсанты, становится как-то спокойно за свою предстоящую жизнь. Пусть и без праздничных построений, но сама возможность посетить Академию была не единственной.
Алена Дзиодзина:
В Дни открытых дверей нас снова всех приглашают в гости. И есть перечень основных причин, по которым нам стоит прийти. Среди них, например, вопросы доверия к тем, чья задача нас защищать. Согласно закономерностям психики, мы склонны додумывать, минуя реальные данные всех неизвестных. Но зачастую в этих деталях как раз ошибаемся. Пытаясь раскачивать общество, провокаторы принимаются запускать механизм представлений о худшем и страшном будущем. Однако здесь никакой ресурс не расскажет более точно, чем личный контакт и полученный опыт. Тут лучше самому на все посмотреть и увидеть, чем доверять впечатлению из обрывков.
Сама идея о том, что кто-либо нас защищает, ощущается по-другому, если собирательный образ защитника обретает конкретику. С ней характерно приходит и наше доверие. А мысль про личную безопасность у себя в стране уже не является столь эфемерно хрупкой. Дестабилизировать общество при таких условиях провокаторам будет гораздо сложнее. Так забота людей о своих эмоциях вносит еще дополнительный вклад в безопасность.
Посетив Военную академию, лично мне встретился концентрат патриотов в форме, для кого несение службы имеет глубинный смысл. И с кем бы ни довелось пообщаться, люди желают исполнить свой долг всецело и искренне. Военная служба не может даваться просто. И даже учеба уже не курорт. Но вдохновляемы от примера старших, ободряемы друг от друга каждый верит в свой избранный путь. Как психолог уже понимаю, что, находясь в таком состоянии духа, человек никогда не позволит себя подойти безответственно к исполнению боевых задач. И приложит максимум сил, чтобы все получилось.