«Концентрат патриотов в форме». Алёна Дзиодзина поделилась впечатлениями после посещения Военной академии

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Порой нам становится страшно лишь потому, что мы недостаточно знаем о всей ситуации изнутри. И желая воздействовать на эмоции, враг этим любит попользоваться. Так, например, пытаясь запугать угрозой войны, он может апеллировать тем, что люди не совсем понимают, хватит ли их стране сил, чтобы дать отпор. В замыслах провокаторов как можно сильнее взвинтить общественность. Однако возможность дополнить знание открывает наши глаза на предмет волнений, что нередко решает проблемы тревог.

На этой неделе Военная академия Республики Беларусь отмечала семидесятилетний юбилей. И по случаю круглой даты на плацу состоялось атмосферно-праздничное построение. С награждением военных людей за заслуги, праздничным обращением руководства и демонстрацией уровня боевой готовности наших курсантов. За событием в этот раз могли наблюдать и гражданские. В связи с личным праздником Академия принимала в гости. С угощением, чаем, детскими конкурсами и потоком переполняющих впечатлений. Ведь что для военного человека пребывает в порядке вещей, то для других остается в диковинку. И если бы этого повода побывать в Академии не было, его бы точно стоило находить почаще. В терапевтичных целях и профилактики социальных тревог за свою безопасность.

Ведь когда видишь запредельную ловкость людей, понимая, что это пока что курсанты, становится как-то спокойно за свою предстоящую жизнь. Пусть и без праздничных построений, но сама возможность посетить Академию была не единственной.