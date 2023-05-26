В Гомеле под руководством министра обороны пройдёт ежегодный сбор

Новости Беларуси. Военная безопасность и оборона государства. Сегодня, 26 мая, в Гомеле под руководством министра обороны пройдет ежегодный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе участников – председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов, военные комиссары областей и столицы.

Хотя для нашей страны военная наука – это теория, но чтобы она ею и осталась, цель сбора – максимум практики. А значит, вместе с повышением уровня знаний в вопросах совместных действий с учетом опыта нынешних вооруженных конфликтов нужно совершенствовать навыки. В свои регионы губернаторы и военкомы вернутся с наработками, которые в случае необходимости помогут защитить все самое дорогое – страну, границу, каждого человека.