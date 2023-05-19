Почему украинское контрнаступление не даст никаких результатов? Объясняет Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Реальность и представления зачастую живут параллельной жизнью и под воздействием дезинформации так и не могут друг с другом встретиться. Целенаправленно и намеренно происходит так не само по себе, а потому как это кому-нибудь выгодно. Порой даже в военных целях. «В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву», – напоминает уроки истории белорусский лидер. Но обращаясь и к современным примерам, Александр Лукашенко предлагает взглянуть на популярную тему об украинском контрнаступе. Она, по мнению нашего Президента, живет точно так же, как часть военной стратегии, когда одна из сторон начинает запугивать.

И первый аргумент пользу этой идеи отсылает сначала взглянуть на цифры: «Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе – это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим», – подчеркнул Александр Лукашенко. Погружаясь в данные и реальные цифры, признаки дезинформации непременно заметим и мы. Но задача другой стороны, чтобы мы как раз не заметили.

С этой целью обычно взывают к эмоциям. Как и делает, например, президент Зеленский. Буквально неделю назад он давал интервью британской медиакоропрации, при котором так расстарался, что немало сообщил между строк. Например, когда журналист уточняет о том, не давит ли беспокойная тема за успех контрнаступа на Зеленского, тот прямым текстом отметил, что взволнованность исполняет особую функцию: «Я верю, что это может влиять на общественное мнение через средства массовой информации тех государств, которые нас поддерживают».

В качестве одного из наиболее эффективных способов в таких случаях выступают обычно эмоции. По этой причине общественность начинают вскручивать. Кого тревогой, кого сочувствием, кого вынуждая сильнее разгневаться… Суть в том, чтобы эмоция стала «рабочей». Психологически данный метод призван снижать критичность и убедить гражданское общество посторонних стран, что принять решения их политиков в связи с «помощью Украине» будет правильно. Если что, оставляя все попутные неудобства для этих людей из народа как бы за скобками. В том же интервью ВВС Зеленский вскрывает и эти мотивы своей стратегии: «Если общество того или иного государства теряет желание поддерживать, например, Украину, то нам будет сложно получать помощь: санкционную, финансовую или помощь на поле боя. Все это важно. На сегодня все это – оружие».