Дзиодзина о выставке Milex: Беларусь защитится не лопатой и вилами, если что
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Пока человек чего-то сам не увидит, он склонен считать, будто этого нет. А если точнее, то даже не думает, что в жизни бывает нечто подобное. Закономерности восприятия так устроены, что соприкосновение с новым объектом открывает для нас набор его ценных качеств и свойств. И с учетом открытий реальность меняется.
На схожий механизм восприятия человек опирается при оценке всех явных угроз. Когда вокруг, например, все спокойно, понятие «безопасность» существует в нашем сознании как нечто естественно должное и само по себе константное. И если с тем, что жить в надежных условиях является вариантом нормы, не поспоришь, то случайность и постоянство комфорта – это беспечный миф. Если людей напугать, он уходит быстро.
Но тот факт, что мы можем в него погрузиться, говорит обычно о том, что комплекс защитных мер хорошо работает. А большая команда ответственных за общую безопасность в стране успешно справляется с перечнем основных задач. Обычно белорусов ассоциируют с тем, что наш человек – дальновидный хозяйственник. И это бесспорно так, но выставка вооружения и военной техники Milex наглядно показала еще и другую грань.
Алена Дзиодзина:
По представленным разработкам наших ученых становится очевидно, что себя Беларусь защитит не лопатой и вилами, если что. А те образцы, что были показаны, дают возможность предположить, на что мы конкретно способны и чем. Взглянуть на это все с позиции безопасности будет ценным. Ведь в моменты внешних угроз возникает зеркальный миф – будто бы нам, если что, защититься нечем.
Психологически это связано с личной беспомощностью перед лицом внешних сил, когда человек понимает, что в одиночку слаб и становится страшно, а представлений о спектре общих ресурсов еще недостаточно. Белорусская часть экспозиции нам представила лучшее. И масштабы созданных средств впечатляют.
Но в то же время она рассказала о людях. Глаз наших врагов, например, замечает оружие, а для наших военных ученых первичной была безопасность. Именно этот фокус был философским откровением данной выставки. И, честно сказать, отнюдь не единственным. Ведь по-человечески в каждой из разработок себя раскрывала история. И ни одна из них не была про гнев.
Алена Дзиодзина:
Тут больше про уникальность смыслов, когда наш белорус создает ответ на события внешних угроз, стремление сохранить безопасность и с понятием Родины защитить Беларусь. Психологически сильная сторона разработчика – это его направленность. Энтузиазм белорусских военных ученых как раз оказался способен на многое. Где-то была реновация, а что-то вообще созидалось с нуля.
И что характерно для сферы любой науки, изобретать что-либо новое порой приходится вопреки. Далеко не все получается сразу, и ученым приходится снова пробовать. Опять и опять. Много раз. Не везде, не всегда, не во всем, не от всех им приходит поддержка. И если путь созидания не включает глубинных смыслов, череда неминуемых обстоятельств способна выбить из сил.
Вопрос внутренней мотивации оставляет военного разработчика в колее науки, а поддержка команды восполняет ресурс. Мотивационно, патриотично, по-человечески. В этом смысле вся выставка была как возможность встречи, позволявшей взглянуть на наш белорусский ученый мир, где идейные люди создают для нас безопасность.
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