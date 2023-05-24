Дзиодзина о выставке Milex: Беларусь защитится не лопатой и вилами, если что

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Пока человек чего-то сам не увидит, он склонен считать, будто этого нет. А если точнее, то даже не думает, что в жизни бывает нечто подобное. Закономерности восприятия так устроены, что соприкосновение с новым объектом открывает для нас набор его ценных качеств и свойств. И с учетом открытий реальность меняется.

На схожий механизм восприятия человек опирается при оценке всех явных угроз. Когда вокруг, например, все спокойно, понятие «безопасность» существует в нашем сознании как нечто естественно должное и само по себе константное. И если с тем, что жить в надежных условиях является вариантом нормы, не поспоришь, то случайность и постоянство комфорта – это беспечный миф. Если людей напугать, он уходит быстро.

Но тот факт, что мы можем в него погрузиться, говорит обычно о том, что комплекс защитных мер хорошо работает. А большая команда ответственных за общую безопасность в стране успешно справляется с перечнем основных задач. Обычно белорусов ассоциируют с тем, что наш человек – дальновидный хозяйственник. И это бесспорно так, но выставка вооружения и военной техники Milex наглядно показала еще и другую грань.