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Состоится совместное заседание президиумов НАН Беларуси и РАН. Будут говорить в том числе о развитии микроэлектроники

26 мая 2023 06:44
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Новости Беларуси. Достижения науки – производству. Стратегию научно-технологического развития Союзного государства сегодня, 26 мая, в Минске будут обсуждать лучшие умы двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук вынесено немало вопросов: важнейшие результаты работы, ход реализации программ, перспективные проекты.  

Состоится совместное заседание президиумов НАН Беларуси и РАН. Будут говорить в том числе о развитии микроэлектроники-1

В частности, научная элита обсудит исследования и разработки в области микроэлектроники. Наша страна может удовлетворить потребности России в этой сфере после ухода оттуда западных предприятий. Уже сейчас в Беларуси гражданской, а также оборонной промышленностью создаются уникальные продукты. О необходимости развивать микроэлектронику в сотрудничестве со странами ЕАЭС говорил Александр Лукашенко накануне на пленарном заседании II Евразийского экономического форума в Москве.  

# Наука # общество # Фотофакт

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