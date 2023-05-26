Состоится совместное заседание президиумов НАН Беларуси и РАН. Будут говорить в том числе о развитии микроэлектроники

Новости Беларуси. Достижения науки – производству. Стратегию научно-технологического развития Союзного государства сегодня, 26 мая, в Минске будут обсуждать лучшие умы двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, научная элита обсудит исследования и разработки в области микроэлектроники. Наша страна может удовлетворить потребности России в этой сфере после ухода оттуда западных предприятий. Уже сейчас в Беларуси гражданской, а также оборонной промышленностью создаются уникальные продукты. О необходимости развивать микроэлектронику в сотрудничестве со странами ЕАЭС говорил Александр Лукашенко накануне на пленарном заседании II Евразийского экономического форума в Москве.