Новости Беларуси. Благодаря постоянному совершенствованию на протяжении многих лет банковская система Беларуси смогла успешно противостоять санкционному давлению. Об этом 25 мая говорил заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский с коллективом крупнейшего банка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На информационной встрече (а в онлайн и офлайн-форматах в мероприятии приняли участие более 800 человек со всей страны) речь шла о киберугрозах, попытках переписать историю, параллелях между нынешней ситуацией и той, что складывалась накануне Второй мировой войны, инструментах совместного реагирования на внешние вызовы – с экономической точки зрения.

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Меры противодействия должны соизмеряться с экономическим эффектом от их внедрения, с затратами, которые наша страна тратит на обеспечение своей безопасности. И размещение ядерного оружия нашего ближайшего союзника на территории нашей страны – это достаточно серьезный, сбалансированный с экономической точки зрения шаг.

Банковская система, над совершенствованием которой государство долгое время работало, в том числе повышая квалификацию, создавая инфраструктуру, сегодня имеет необходимые инструменты, которые позволяют ей устойчиво работать.