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Валерий Бельский: размещение ядерного оружия России на территории Беларуси – сбалансированный шаг

26 мая 2023 07:11
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Новости Беларуси. Благодаря постоянному совершенствованию на протяжении многих лет банковская система Беларуси смогла успешно противостоять санкционному давлению. Об этом 25 мая говорил заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский с коллективом крупнейшего банка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Валерий Бельский: размещение ядерного оружия России на территории Беларуси – сбалансированный шаг-1

На информационной встрече (а в онлайн и офлайн-форматах в мероприятии приняли участие более 800 человек со всей страны) речь шла о киберугрозах, попытках переписать историю, параллелях между нынешней ситуацией и той, что складывалась накануне Второй мировой войны, инструментах совместного реагирования на внешние вызовы – с экономической точки зрения.  

Валерий Бельский: размещение ядерного оружия России на территории Беларуси – сбалансированный шаг-4

Фото: Telegram-канал Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь  

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Меры противодействия должны соизмеряться с экономическим эффектом от их внедрения, с затратами, которые наша страна тратит на обеспечение своей безопасности. И размещение ядерного оружия нашего ближайшего союзника на территории нашей страны – это достаточно серьезный, сбалансированный с экономической точки зрения шаг.  

Банковская система, над совершенствованием которой государство долгое время работало, в том числе повышая квалификацию, создавая инфраструктуру, сегодня имеет необходимые инструменты, которые позволяют ей устойчиво работать.  

# Государственная политика # общество # Валерий Бельский # Фотофакт

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