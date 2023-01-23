Дзермант: «Вирус нацизма и национализма приходится лечить такими радикальными методами»

Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Дзермант и смыслы происходящего вокруг нас.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. На фоне визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его встречи с Александром Лукашенко стоит рассказать о том, как развивались отношения Беларуси и России в последнее время, а здесь есть что сказать. Товарооборот между нашими странами превысил 50 миллиардов долларов. И впервые наша страна получила профицит, то есть продала в Россию товаров больше, чем приобрела. Это важно, потому что долгое время был дисбаланс в нашей торговле, который в отдельные годы доходил до 7 миллиардов долларов. И эти миллиарды приходилось зарабатывать на других рынках. Сейчас и расчеты между нами происходят в основном в национальных валютах. Лукашенко: «Попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим». Подробнее.

Мы все понимаем, что сейчас в условиях беспрецедентного санкционного давления именно прочный экономический базис, взаимная поддержка в этой сфере являются нашим ответом в рамках гибридного противостояния с Западом. Причем это взаимовыгодное сотрудничество: мы поставляем в Россию ту продукцию, которая сейчас там стала востребована после ухода многих западных компаний, а Россия для нас – это большой, премиальный рынок, где мы можем занимать освободившееся ниши. Экономика – основной двигатель наших отношений, но не единственный. У нас есть стратегическая общность интересов в сфере безопасности, во взгляде на то, как должен быть устроен миропорядок. Беларусь и Россия выступают за более справедливое мироустройство, в котором разные субъекты, разные цивилизации, а не только Запад, имели бы право голоса и возможность участвовать в определении путей развития человечества. И в острой ситуации вокруг Украины у нас тоже единые подходы и цели.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы обменялись мнениями о том, как развивается внешняя ситуация вокруг событий в Украине в рамках проведения нами специальной военной операции. У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Беларуси от наших соседей (будь то Украина или кто-то еще) не исходили никакие угрозы.

Алексей Дзермант:

Кстати, эти цели можно сформулировать и с точки зрения гражданина Республики Беларусь. Я бы выделил следующие. 1. Прекращение братоубийственного конфликта, войны, сжигающей демографический и экономический потенциал восточных славян на пользу конкурентов.

2. Освобождение, очищение Украины, всех ее частей от нацизма, бандеровщины и русофобии.

3. Недопущение перехода Западной Украины или других ее частей под контроль Польши и НАТО. Если это произойдет, то станет экзистенциальной угрозой для белорусского народа и государства на долгие годы.

4. Продвижение в условиях войны в России и в Украине белорусской модели социального государства с минимизацией влияния олигархов и более справедливой моделью распределения доходов среди населения.

5. Расширение Союзного государства с участием Украины и формирование более тесного союза, союза 2.0. Думаю, эти цели понятны и разделяются многими белорусами. Со своей стороны наше государство пытается делать все, чтобы их достичь, в том числе помогая России в рамках специальной военной операции. Да, нам сейчас нужно думать прежде всего о безопасности нашей страны, и поэтому и наша армия, и все силовые органы сосредоточены именно на этом. На это же направлены и летно-тактические учения Беларуси и России, которые проходят в настоящее время. Зачем нужно летно-тактическое учение Беларуси и России? О ходе подготовки рассказал командующий ВВС и войск ПВО.