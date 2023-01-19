Лукашенко: мы в отношениях с Россией вышли на баланс торговли, даже чуть выше сальдо в пользу Беларуси

ОБСЕ деградирует, Украина – плацдарм западной экспансии постсоветского пространства, а попытки удушить Беларусь и Россию провальны. Эти темы сегодня, 19 января, Александр Лукашенко обсудил на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безусловно, вопросы безопасности, как и экономики – на первом месте. У Беларуси и России единая позиция в противостоянии внешним угрозам. Это подтвердил в разговоре с журналистами Сергей Лавров. Ко всему, глава российского МИД отметил, что наши страны готовят новый план действий по укреплению Союзного государства. Что до экономического блока, то страны вышли на баланс торговли. Сальдо даже чуть выше – в пользу Беларуси. Впрочем, очевидно, устойчивая экономика – фундамент для решения любых проблем.

Проходка по Дворцу Независимости двух глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России словно символизирует общий путь наших стран. Плечом к плечу. К этому подтолкнули и наши западные партнеры. Уже традиционные в политической союзной культуре объятия. И констатация факта: не удушили.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хорошо знаком с итогами года в России. Примерно такие же итоги года и у нас. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли, даже чуть выше сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим, тем более это тяжелый год. В том плане, что мы определили направления, по которым мы должны двигаться, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях.

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