Дзермант: в Беларуси Президент не допустил расслоения общества на бедных и богатых

Григорий Азаренок, СТВ:

Душа должна быть. А чтобы сделать с душой, ты не сделаешь вычурно. Знаете, есть такое мерзкое словечко, которым пользовались либералы – совок. Я его употребляю только в одном случае. Вот к тем, кто сначала побежал в партию, а потом публично сжигал партбилеты, становился олигархами. И вот эта вычурная, мерзкая, показушная роскошь, ну и, грубо говоря, Куршевель. Кто не знает, олигарх Прохоров там с 10 студентками устроил... Вот эта роскошь, каких Вавилон не знал! Вот то, что устраивали совки именно. Вот нормальные люди, советские крестьяне, рабочие, они о таком даже подумать не могли.

Провинциальное – ну вот еще нажраться и показать. И еще заказывать, как Пугачиха. Это ж ее коронный номер, когда ей не ту комнату в гостинице заказали и она там вышвыривала вещи. Вот это вот показушное – мерзость просто. Я говорю, не знал ни Древний Рим, ни Вавилон такой вот мерзости. Просто не могли себе представить, когда мелочные люди, в этом так демонстрируется мелочность.

У нас, к сожалению, на шестом Всебелорусском народном собрании Батька рассказывал, что есть такие персонажи, которые свою мать сначала сдали в дом пенсионера – плати за нее государству. При этом там садись на заднем сиденье... пара телок... Помните цитату Президента. Это же какая-то крамола! Это же какая-то страшная болезнь! Чума.

Алексей Дзермант, политолог:

Вот тут что важно? Президент о чем сказал? Абсолютно такие социалистические вещи: не допустить расслоения. И, кстати, по показателю соотношения между бедными и богатыми Беларусь на одной из первых позиций в мире. У нас этого разрыва нет такого большого. Это очень важное достижение.

Григорий Азаренок:

Но 500 тысяч миллионеров.



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