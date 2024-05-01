Прямой эфир

Дзермант: в Беларуси Президент не допустил расслоения общества на бедных и богатых

01 мая 2024 20:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим политическую обстановку внутри страны и идеологию будущего. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Дзермант: в Беларуси Президент не допустил расслоения общества на бедных и богатых-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Душа должна быть. А чтобы сделать с душой, ты не сделаешь вычурно. Знаете, есть такое мерзкое словечко, которым пользовались либералы – совок. Я его употребляю только в одном случае. Вот к тем, кто сначала побежал в партию, а потом публично сжигал партбилеты, становился олигархами. И вот эта вычурная, мерзкая, показушная роскошь, ну и, грубо говоря, Куршевель. Кто не знает, олигарх Прохоров там с 10 студентками устроил... Вот эта роскошь, каких Вавилон не знал! Вот то, что устраивали совки именно. Вот нормальные люди, советские крестьяне, рабочие, они о таком даже подумать не могли.

Провинциальное – ну вот еще нажраться и показать. И еще заказывать, как Пугачиха. Это ж ее коронный номер, когда ей не ту комнату в гостинице заказали и она там вышвыривала вещи. Вот это вот показушное – мерзость просто. Я говорю, не знал ни Древний Рим, ни Вавилон такой вот мерзости. Просто не могли себе представить, когда мелочные люди, в этом так демонстрируется мелочность.

У нас, к сожалению, на шестом Всебелорусском народном собрании Батька рассказывал, что есть такие персонажи, которые свою мать сначала сдали в дом пенсионера – плати за нее государству. При этом там садись на заднем сиденье... пара телок... Помните цитату Президента. Это же какая-то крамола! Это же какая-то страшная болезнь! Чума.

Алексей Дзермант, политолог:
Вот тут что важно? Президент о чем сказал? Абсолютно такие социалистические вещи: не допустить расслоения. И, кстати, по показателю соотношения между бедными и богатыми Беларусь на одной из первых позиций в мире. У нас этого разрыва нет такого большого. Это очень важное достижение.

Григорий Азаренок:
Но 500 тысяч миллионеров.

Читайте также:

Азаренок: в КНДР сохранилась коммунистическая искренность, яростность идеологии, понимание своего места в мире

Лазуткин о расслоении общества на примере школы: «Это скотская позиция, с которой мы боремся»

Лазуткин: мы для европейцев люди второго сорта. На тебя смотрят как на африканца, который разбогател

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее

# общество # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: мы, как наследники советского проекта, вновь бросаем вызов элитному ядру
01 мая 2024 20:01

Дзермант: мы, как наследники советского проекта, вновь бросаем вызов элитному ядру

Голод, холод и антисанитария – в каких условиях жили узники борисовского «Шталага-382»
01 мая 2024 18:32

Голод, холод и антисанитария – в каких условиях жили узники борисовского «Шталага-382»

Героиня, связная и разведчица – рассказываем о подвигах 17-летней партизанки
01 мая 2024 18:30

Героиня, связная и разведчица – рассказываем о подвигах 17-летней партизанки

Боялись показаться – как партизаны Борисовщины наводили страх на немецкие войска
01 мая 2024 18:24

Боялись показаться – как партизаны Борисовщины наводили страх на немецкие войска

Страшная судьба Борисова – как без снарядов и гранат обороняли город от фашистов?
01 мая 2024 18:20

Страшная судьба Борисова – как без снарядов и гранат обороняли город от фашистов?

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»
01 мая 2024 18:13

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»

Более 5 тысяч человек почтили память героев у мемориала «Прорыв» в Ушачах
01 мая 2024 18:09

Более 5 тысяч человек почтили память героев у мемориала «Прорыв» в Ушачах

Команда СТВ присоединилась к первомайскому празднику в парке Победы
01 мая 2024 18:06

Команда СТВ присоединилась к первомайскому празднику в парке Победы

В Минтруда и соцзащиты рассказали о планах по совершенствованию трудового законодательства
01 мая 2024 18:04

В Минтруда и соцзащиты рассказали о планах по совершенствованию трудового законодательства

Как белорусы отмечают День труда – поговорили с минчанами на празднике
01 мая 2024 18:02

Как белорусы отмечают День труда – поговорили с минчанами на празднике

«Они не жалуются». Почему мужчины обращаются к психологу?
01 мая 2024 17:48

«Они не жалуются». Почему мужчины обращаются к психологу?

Почему в отношениях между партнёрами может появиться страх? Рассказал психолог
01 мая 2024 17:46

Почему в отношениях между партнёрами может появиться страх? Рассказал психолог