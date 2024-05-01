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Героиня, связная и разведчица – рассказываем о подвигах 17-летней партизанки

01 мая 2024 18:30
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Под оккупацией Борисовщина провела три года, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Местные не сдавались. Расклеивали листовки, помогали освобождать военнопленных из концлагерей. Голову перед врагом не склонил никто. Одна из героинь – Людмила Чаловская. С первых дней войны 17-летняя девочка стала связной и разведчицей партизанской бригады Дяди Коли. Собирала оперативные сведения, распространяла среди населения агитационные материалы, доставала медикаменты для партизан. Бывало, ходила по болотам по 40 километров.

Героиня, связная и разведчица – рассказываем о подвигах 17-летней партизанки-1

Лилия Вязович, директор Борисовского объединенного музея:
Они достойны памяти, они были очень мужественными, они были очень патриотичны, они это выполняли беспрекословно и по несколько раз им приходилось это совершать. Но схвачена она была здесь, в Борисове, 3 октября. Она пришла за очередным заданием, а на явочной квартире никого. Она пошла на рынок, чтобы потеряться среди людей. Там ее узнал полицай. Она была схвачена и брошена в тюрьму. И как гласит документ, что 6 ноября она была казнена. Поэтому вот так оборвалась ее жизнь молодая, но посмертно она была удостоена двух орденов Отечественной войны 1-й степени, в память о ней названа улица, одна из улиц города Борисова и в память о ней установлен памятный знак, но уже после освобождения города в 1958 году на центральной улице проспекте Революции. Кстати, денежные средства были собраны молодежью. Работая на субботниках, они вот заработали эти средства и был установлен памятный знак.

Боялись показаться – как партизаны Борисовщины наводили страх на немецкие войска. Подробности.

Героиня, связная и разведчица – рассказываем о подвигах 17-летней партизанки-4

По официальным данным на территории района было сожжено 136 деревень. Количество в связи с расследованием Генеральной прокуратуры может увеличиться. Отступая, немецкие войска оставляли кровавый и страшный след.

# Великая Отечественная война # общество # Влада Родовская

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