Героиня, связная и разведчица – рассказываем о подвигах 17-летней партизанки

Лилия Вязович, директор Борисовского объединенного музея:

Они достойны памяти, они были очень мужественными, они были очень патриотичны, они это выполняли беспрекословно и по несколько раз им приходилось это совершать. Но схвачена она была здесь, в Борисове, 3 октября. Она пришла за очередным заданием, а на явочной квартире никого. Она пошла на рынок, чтобы потеряться среди людей. Там ее узнал полицай. Она была схвачена и брошена в тюрьму. И как гласит документ, что 6 ноября она была казнена. Поэтому вот так оборвалась ее жизнь молодая, но посмертно она была удостоена двух орденов Отечественной войны 1-й степени, в память о ней названа улица, одна из улиц города Борисова и в память о ней установлен памятный знак, но уже после освобождения города в 1958 году на центральной улице проспекте Революции. Кстати, денежные средства были собраны молодежью. Работая на субботниках, они вот заработали эти средства и был установлен памятный знак.

Боялись показаться – как партизаны Борисовщины наводили страх на немецкие войска. Подробности.