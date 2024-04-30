Прямой эфир

Лазуткин: мы для европейцев люди второго сорта. И всегда такими были

30 апреля 2024 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим главные тезисы Александра Григорьевича Лукашенко, его вклад в развитие суверенной Беларуси и последние новости политики.

Лазуткин: мы для европейцев люди второго сорта. И всегда такими были-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Почему Европа оказалась в какой-то момент на пике мирового господства? Потому что это была такая модель самых-самых разных государств на ограниченной небольшой территории, где мало ресурсов, которые все время друг друга резали, убивали и воевали друг с другом. Это породило хищные режимы, которые потом завоевали весь мир и колонизировали Африку, Латинскую Америку, Австралию – что угодно. Это такой отбор, в котором выжили самые страшные хищники. Ну а мы находились немножко на обочине этого страшного отбора, поэтому Россия и Беларусь (как ее часть Российской империи на тот момент) были все-таки немного другие по своим установкам – у нас не было империализма, жаждой всех вырезать, захватить, ограбить. И это потом формировало уже ценности именно русские, а потом еще и советские, что мы не угнетаем другие народы, мы формируем дружбу народов, у нас Союз Советских Социалистических Республик. Мы все равны. И вот эта дружба народов потом стала для всего мира альтернативой европейской системе контроля, подавления и грабежа. То есть так исторически мы оказались на разных дорожках.

Сейчас кто-то в России до СВО пытался подружиться с Западом, стать как они. Вот если приедешь на «Мерседесе», летаешь в Куршевель, то ты европеец. Ничего подобного. На тебя смотрят как на африканца, который разбогател, но не стал от этого европейцем. Или потому что костюм на себя надел. Ничего подобного. Мы для них люди второго сорта. И всегда такими были. Поэтому кто бы с кем ни воевал, Григорий, важна не сама победа, а чтобы просто мы жили хуже, значит, а они жили получше, побогаче, пожирнее.

Читайте также:

Гайдукевич: Америка не умеет честно конкурировать, она умеет только врать и развязывать войны

Олег Гайдукевич: задача ВНС – защита от новых Горбачевых и Ельциных

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее

# Международная политика # общество # Андрей Лазуткин

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о развитии технологий: «У нас много чего под космос создано»
30 апреля 2024 19:41

Лукашенко о развитии технологий: «У нас много чего под космос создано»

Лукашенко: «Материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. Прежде всего – жильё»
30 апреля 2024 19:39

Лукашенко: «Материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. Прежде всего – жильё»

Лукашенко – жителям Костюковичского района: «Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие»
30 апреля 2024 19:38

Лукашенко – жителям Костюковичского района: «Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие»

Александру Лукашенко в Костюковичском районе показали работу за ткацкими станками
30 апреля 2024 19:37

Александру Лукашенко в Костюковичском районе показали работу за ткацкими станками

«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки
30 апреля 2024 19:11

«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки

Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»
30 апреля 2024 18:58

Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!
30 апреля 2024 18:41

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов
30 апреля 2024 17:52

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов

Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице
30 апреля 2024 17:36

Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта
30 апреля 2024 17:34

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда
30 апреля 2024 17:33

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий
30 апреля 2024 17:33

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий