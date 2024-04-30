Лазуткин: мы для европейцев люди второго сорта. И всегда такими были

Андрей Лазуткин, политолог:

Почему Европа оказалась в какой-то момент на пике мирового господства? Потому что это была такая модель самых-самых разных государств на ограниченной небольшой территории, где мало ресурсов, которые все время друг друга резали, убивали и воевали друг с другом. Это породило хищные режимы, которые потом завоевали весь мир и колонизировали Африку, Латинскую Америку, Австралию – что угодно. Это такой отбор, в котором выжили самые страшные хищники. Ну а мы находились немножко на обочине этого страшного отбора, поэтому Россия и Беларусь (как ее часть Российской империи на тот момент) были все-таки немного другие по своим установкам – у нас не было империализма, жаждой всех вырезать, захватить, ограбить. И это потом формировало уже ценности именно русские, а потом еще и советские, что мы не угнетаем другие народы, мы формируем дружбу народов, у нас Союз Советских Социалистических Республик. Мы все равны. И вот эта дружба народов потом стала для всего мира альтернативой европейской системе контроля, подавления и грабежа. То есть так исторически мы оказались на разных дорожках.

Сейчас кто-то в России до СВО пытался подружиться с Западом, стать как они. Вот если приедешь на «Мерседесе», летаешь в Куршевель, то ты европеец. Ничего подобного. На тебя смотрят как на африканца, который разбогател, но не стал от этого европейцем. Или потому что костюм на себя надел. Ничего подобного. Мы для них люди второго сорта. И всегда такими были. Поэтому кто бы с кем ни воевал, Григорий, важна не сама победа, а чтобы просто мы жили хуже, значит, а они жили получше, побогаче, пожирнее.

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