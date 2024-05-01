Дзермант: мы, как наследники советского проекта, вновь бросаем вызов элитному ядру

Алексей Дзермант, политолог:

Когда рухнул наш советский проект, остались все равно стоять, на колени не пали. Да, был три года перерыв, такая сумятица. Но возник не из номенклатуры... То есть вот в чем жизнеспособность «красного проекта»? То, что в нашей стране проявился лидер не из элиты, не из номенклатуры. Он вышел из народа, из крестьянства. Но, по сути, стал реализовывать, продолжать те самые принципы. Да, многое изменилось. Да, приходилось приспосабливаться ко времени, к условиям. Так и китайцы это делали, и вьетнамцы. Но все равно у нас этот стержень – социальный, красный – он остается. Почему? Потому что он вписан в код наш национальный и нашей цивилизации. И это все совпало. Эта народная душа, вот это наше ядро совпало с приходом лидера, выходца из народа, и политики, которая сохраняет уважение к труду. Сам труд как нечто такое сакральное, метафизическое. И все, что связано с трудом мощного, который мы получили с советского времени – промышленность. А потом еще и развили. Развили то, чего у нас не было даже. И, конечно же, вот этот сплав: мы как наследники советского проекта в нашей национальной форме; мы как победители нацизма; и мы как вот те, кто видит на горизонте будущее новое, где мы и Китай, и Россия подтягиваются. И вновь мы бросаем вызов этому вот элитному ядру. И вот этого они больше всего боятся. Таких стран, таких лидеров.

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