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Лазуткин о расслоении общества на примере школы: «Это скотская позиция, с которой мы боремся»

30 апреля 2024 20:47
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим главные тезисы Александра Григорьевича Лукашенко, его вклад в развитие суверенной Беларуси и последние новости политики.

Лазуткин о расслоении общества на примере школы: «Это скотская позиция, с которой мы боремся»-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Ребенок очень остро видит все эти вещи – кто как одет, у кого хуже телефон, у кого лучше. Кого-то на машине к школе подвозят, а кто-то пешком ходит или ездит на автобусе. Дети все это замечают. Понятно, в столице больше эта картина расслоения. В маленьком населенном пункте все живут примерно одинаково. По столице видим вещи удручающие. Поэтому работали по гимназиям. У нас есть профильные классы, надо детей еще систематизировать по уровню подготовки, знаниям, чтобы они были мотивированы, в одном коллективе. Тогда получается здоровая атмосфера.

Но если ребенок с распальцовкой. У него такие же, скорее всего, родители, которые приходят в школу и качают права. Все время наезжают на учителя. Говорят: если вы такие умные, почему такие бедные? Чему вы можете научить моего ребенка? Вы же ничего не зарабатываете. Это такая скотская позиция, с которой мы все боремся. Такой родитель потом получает проблемы. Система должна себя защищать, и деньги далеко непервоочередны. Ты поднимешься до какого-то потолка. Но если ребенок более способный, он поднимется еще выше. Деньги родителей не сделают погоды.

Григорий Азаренок, СТВ:
Бунт бабла, потому что везде бабло побеждает зло – в России, везде. Имея «мани», ты «хозяин жизни»… Они думали: бабло победит, куда эти колхозники?.. А колхозники взяли и дали по тапкам.

Андрей Лазуткин:
У нас, кстати, были в Беларуси, частные школы – кстати, где они? Наверное, эти частные школы себя неправильно вели. Они нарушали определенные правила. Они выстраивают замкнутую систему: частный врач, частная иностранная компания, частное здравоохранение, частная школа. Получается, ребенок, когда в этой системе вырастает, никак с государством нигде не связан. Захочет он в Польшу поехать, США сразу.

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# общество # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок

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