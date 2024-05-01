Голод, холод и антисанитария – в каких условиях жили узники борисовского «Шталага-382»

Всего в нашей стране 27 населенных пунктов удостоены вымпелов «За мужество и стойкость» в годы Великой Отечественной войны. В их числе и Борисов, который показал пример исключительной храбрости, отваги и любви к своей Родине, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Именами героев в городе названы улицы, оборудованы памятные места. Подвиг не забыт в сердцах у людей. Одно из знаковых мест – мемориальный сквер с вечным огнем.

Здесь, прямо в центре города, был «Шталаг-382». В адских условиях жили заключенные. Болели тифом. Голод, холод и антисанитария. Смертность была огромной. Хоронили только в общих могилах, закапывали которые только тогда, когда в ямах уже трупы не помещались. Всего здесь было обнаружено свыше 300 массовых захоронений.

Лилия Вязович, директор Борисовского объединенного музея:

Сам сквер был оборудован в 1967 году в память о тех людях как памятное место, потому что на самом деле в Борисове очень много замучено. 33 тысячи только было замучено в лагерях Борисова.

Большая часть узников была спасена благодаря экипажу Павла Рака. Помогали с освобождением и подпольщики. Сейчас о страшных событиях напоминает памятная стела, на которой изображены образы как военных, так и гражданских людей, которые не склонились под нацистским режимом. Героиня, связная и разведчица – рассказываем о подвигах 17-летней партизанки. Подробности.