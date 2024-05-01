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Голод, холод и антисанитария – в каких условиях жили узники борисовского «Шталага-382»

01 мая 2024 18:32
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Всего в нашей стране 27 населенных пунктов удостоены вымпелов «За мужество и стойкость» в годы Великой Отечественной войны. В их числе и Борисов, который показал пример исключительной храбрости, отваги и любви к своей Родине, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Именами героев в городе названы улицы, оборудованы памятные места. Подвиг не забыт в сердцах у людей. Одно из знаковых мест – мемориальный сквер с вечным огнем.

Голод, холод и антисанитария – в каких условиях жили узники борисовского «Шталага-382»-1

Здесь, прямо в центре города, был «Шталаг-382». В адских условиях жили заключенные. Болели тифом. Голод, холод и антисанитария. Смертность была огромной. Хоронили только в общих могилах, закапывали которые только тогда, когда в ямах уже трупы не помещались. Всего здесь было обнаружено свыше 300 массовых захоронений.

Голод, холод и антисанитария – в каких условиях жили узники борисовского «Шталага-382»-4

Лилия Вязович, директор Борисовского объединенного музея:
Сам сквер был оборудован в 1967 году в память о тех людях как памятное место, потому что на самом деле в Борисове очень много замучено. 33 тысячи только было замучено в лагерях Борисова. 

Голод, холод и антисанитария – в каких условиях жили узники борисовского «Шталага-382»-7

Большая часть узников была спасена благодаря экипажу Павла Рака. Помогали с освобождением и подпольщики. Сейчас о страшных событиях напоминает памятная стела, на которой изображены образы как военных, так и гражданских людей, которые не склонились под нацистским режимом.

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Голод, холод и антисанитария – в каких условиях жили узники борисовского «Шталага-382»-10

Лилия Вязович:
Вечный огонь на этом месте был зажжен в 1989 году. В 1987 провели газ в Борисов. И Борисовская администрация решила, что, в принципе, город сможет выдержать, чтобы вечный огонь горел всегда в память об этих людях, которые прошли это страшное место. Всего в Минской области есть два места, где всегда горит вечный огонь – это город Борисов и Хатынь.

# Великая Отечественная война # общество # Влада Родовская

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