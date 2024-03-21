Дзермант про пуск «Союз-2.1а»: никакого неудачного старта нет. Неудачный старт – это когда «Челленджер» взорвался

Григорий Азаренок, СТВ:

Абсолютно штатная ситуация. Напомню, что недавно японская ракета взорвалась, которую отправляли в космос. До этого – масковская.

Алексей Дзермант, политолог:

А вот представим, если вдруг что-то бы случилось и как бы орали и радовались вот эти все твари...

Григорий Азаренок:

Вот я про тварей. Да, мы к этому подводили. Ну случилось, вся страна ждала. Мы все смотрели, все расстроились сегодня. Но, понимаете, это же не Лукашенко в космос не полетел, не Путин. Это наша белоруска, которая училась в 150-й школе.

Алексей Дзермант:

Так нет никакого неудачного старта. Есть просто техническая проверка. Неудачный старт – это когда «Челленджер» взорвался. Вот это неудачный старт. Погибли астронавты. А мы видим, что российская система проверки сработала даже на минимальное отклонение, чтобы все перепроверить. Исключить любые...

Григорий Азаренок:

Не дошел только до двигателя, как поясняют.

Алексей Дзермант:

Да, вот все перепроверить, чтобы исключить минимальные риски. И чтобы все наконец было абсолютно безусловно. Вот это важно. Нам нужны жизни, нам не нужна картинка красивая. Нам нужно жизни сохранить, результат сделать. И чтобы это работало на человечество. Напомню, что там еще и американка присутствует. Мы заботимся о всех, не только о русских, белорусах.

Григорий Азаренок:

И старт будет в субботу. Он будет удачный, в этом все уверены. Но меня ситуация не оставляет. Это же какое гнилье! Это ж какими подонками надо быть в душе своей, чтобы... Включите нам комментарии, когда сегодня стало известно о том, что не полетела ракета: «Ага. Никто не сомневался, что она не взлетит. Если бы взлетела, то разорвалась бы в воздухе; Красно-зеленая [...] в космосе не нужна; Автоматическая вся. По книге Пелевина; Не знаю почему, но злорадствую. За что колхозники не возьмутся, всё в дерьмо получается; У белорусов проблемы свалить даже с Казахстана».

Это ж вы понимаете, вот эти люди не просто ненавидят нашу страну, Президента, силовиков, нас с Алексеем. Мы от их любви никакой не ждем. Они ж ненавидят белорусов! Они ненавидят здесь все: воздух, землю, творчество, людей. Эта Марина Василевская, девушка, которая жила в Минске, в Минском районе, она училась в 150-й школе. Она шла к этой мечте. Она полетит обязательно. Вся страна ей гордится. Причем тут что? Политика какая? Нет! Злорадствуем! Ненавидим! Рожи раскалили свои! Какая мерзость. Это же смердяковщина просто!

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