В БГУФК на ярмарке вакансий было предложено около 200 вакансий

Новости Беларуси. Найти работу по специальности без отрыва от лекций и семинаров. В Университете физической культуры и спорта прошла ярмарка вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома предоставил обширный выбор предложений – около 200 вакансий. Среди них – инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ и сотрудник отряда милиции особого назначения. Также среди нанимателей были представители крупных компаний и производств.