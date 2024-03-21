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В БГУФК на ярмарке вакансий было предложено около 200 вакансий

21 марта 2024 18:54
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Новости Беларуси. Найти работу по специальности без отрыва от лекций и семинаров. В Университете физической культуры и спорта прошла ярмарка вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома предоставил обширный выбор предложений – около 200 вакансий. Среди них – инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ и сотрудник отряда милиции особого назначения. Также среди нанимателей были представители крупных компаний и производств.

В БГУФК на ярмарке вакансий было предложено около 200 вакансий-1

Валерия Валович, студентка БГУФК:
Есть много разных вакансий: от вооруженных структур до работников обслуживающего персонала. Я нашла предложение, которое было удобно и выгодно для меня, оно было интересно, с оплачиваемой работой, зарплата 2,5-3 тысячи рублей. Специализация моя тоже подходит.

В БГУФК на ярмарке вакансий было предложено около 200 вакансий-4

Ярмарки вакансий пройдут во всех крупных вузах Минска. 27 марта она ожидается в аграрном университете. А с первой недели апреля затронет БГУ, БГУИР, институт культуры и другие.

# Работа в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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