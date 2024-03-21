В Беларуси средняя площадь лесных пожаров сократилась вдвое – как фиксируют возгорания?

Опасный сезон. От первых в 2024 году лесных пожаров в Беларуси пострадали пять гектаров массивов. К этому дню зафиксированы и ликвидированы девять очагов возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На усиленный режим работы переведены все службы. Бороться с огнем готовы больше полутысячи машин и три десятка вездеходов. В стране отработана практика, об ее эффективности говорят цифры: за 2023 год средняя площадь лесных пожаров сократилась почти в два раза. Как выстроена система и в чем ее преимущества, знает Юлия Мычка.

Еще недавно система мониторинга лесных пожаров выглядела так: высоко сижу, далеко гляжу – рассказывают старожилы. А сегодня лес словно на ладони. Термоточки на карте Беларуси определяет космический аппарат, который позволяет выявлять пожары в экосистемах на ранних стадиях. Дополнительные зоркие глаза – программа «Лесной страж». Ее камеры видеонаблюдения расположены на высоте 50 метров, вращаются на 360 градусов и реагируют на задымление.

Сергей Капустин, начальник пожарно-химической станции Белыничского лесхоза:

Сейчас, когда внедрена новая система, нам гораздо проще работать. Мы все хорошо видим на экране, определяем направление пожара, по карте видно, по какой дороге ехать.

Под видеонаблюдением находится почти 100 % лесного фонда страны, из них 75 % под контролем автоматизированных систем. Как работает вся цепочка – от обнаружения пожара до его тушения – показали на базе Белыничского лесхоза. В прошлом году на его территории было зафиксировано два пожара. На случай, если нагрянет огненная беда, аккумулированы будут силы всех служб.