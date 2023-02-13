Дзермант: поляков кинут в воронку конфликта следующими, уже кидают. Внутри страны начинается бурление

Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

За последнюю неделю мы окончательно убедились в том, насколько циничными и беспринципными могут быть европейскими политики. Увидели это на примере вояжа Зеленского по Европе. В Британии, Франции ему вновь пообещали новые поставки оружия, а он выпрашивает все больше, теперь уже и самолеты-истребители. И все это происходит после очередных признаний с его стороны, следом за Меркель, Олландом и Порошенко, что Минские соглашения никто из них не собирался выполнять. А до этого европейские политики говорили, что не будут поставлять танки, сейчас якобы с неохотой обсуждают поставки самолетов, но очевидно, что все это уловки и дело дойдет до поставок любого оружия, лишь бы продлить агонию Украины, лишь бы побольше нанести ущерба России.

Кстати, о политическом символизме. Зеленский выступал в Лондоне в Вестминстер-холле, это второй зарубежный политик за всю историю, там выступавший. Первой была Аун Сан Су Чжи из Мьянмы, известная западная марионетка, которую сместили военные за массовые фальсификации на выборах. Сейчас она осуждена и будет отбывать длительный срок. Хороший ориентир для Зеленского. При всем этом западная пропаганда утверждает, что чем больше оружия они поставят Украине, тем быстрее закончится война. Это все равно что тушить пожар бензином. Все это оружие будет вести к еще большей эскалации и к риску прямого военного столкновения России и НАТО.

Впрочем, некоторые, видимо, именно этого и хотят. Политическая верхушка Польши устами премьера Моравецкого провозглашает экзистенциальную битву Запада с Россией, после которой нас ждет якобы «возрождение западного мира». Себя Польша видит авангардом и выгодополучателем в этой битве. Очевидно, что поляков могут кинуть в воронку конфликта следующими. Уже кидают. Но внутри страны начинается бурление, в том числе, видимо, стали приходить гробы из Украины. В Польше, несмотря на оголтелую пропаганду войны, начинает оформляться движение за мир, спецслужбы хотят дискредитировать его как пророссийское и пробелорусское, но эти люди настаивают на том, что они польские патриоты и что национальный интерес Польши состоит в том, чтобы не дать себя вовлечь в полномасштабную войну. К сожалению, в Европе или не понимают, или забыли, что такое война. А это действительно страшно. И никакие мечты о возрождении былого величия Речи Посполитой, как в польском случае, не будут стоить тысяч и миллионов жертв, если прямое столкновение все-таки произойдет.

Мы в Беларуси не только помним все, что происходило у нас во время последней войны, но и не хотим повторения этого ни у себя, ни у кого из соседей. Поэтому и пытались, как могли, помочь установлению мира в Украине, поэтому и сейчас не позволяем скатиться в милитаристский угар, в отличие от наших западных соседей. Наоборот, мы провозгласили у себя Год мира и созидания, потому что именно это отвечает нашим глубинным национальным интересам. Мы не торгуем своей безопасностью ради того, чтобы получить благосклонность заокеанского хозяина.

Более того, мы думаем о будущем, о том, каким мир будет после этого конфликта, как сделать его лучше и как обеспечить там себе заслуженное достойное место. Лукашенко: когда закончится эта дележка планеты, мы будем на порядок выше. Читайте здесь.