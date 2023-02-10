Президент: ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси!

Новости Беларуси. Отступления от линии государства в ценовой политике быть не может. Александр Лукашенко собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ: Казалось бы, и вполне справедливо, в условиях внешнеполитического прессинга, санкций, военной обстановки Президент страны явно не должен бы заниматься стоимостью помидоров и огурцов, но Александр Лукашенко как опытный политик понимает, что с этого все и начинается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня вопрос больше, чем цены. Это основа справедливого внутреннего порядка и мира в нашей стране. Ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси! Это главная статья договора власти и народа. Если мы не решим эту проблему, мы все время будем наталкиваться на собственные грабли, которые мы разбросали где только можно. Поэтому надо выдержать, выстоять. Надо каждому стремиться сохранить нашу страну. Категорически заявляю: у нас для этого все есть. Мы не просто можем ее сохранить. Когда закончится эта дележка планеты, мы будем на порядок выше. Все факты сегодня не могу привести. Но у нас для этого есть все.

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