«Хорошие прогнозы». В Минской области мониторят состояние озимых на полях

Новости Беларуси. Аграрии Минской области ведут мониторинг состояния озимых на полях. Напомним, всего озимый клин в центральном регионе составил более 300 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первая проверка показала, что культуры жизнеспособны. Кстати, растения кратковременно могут выдержать до 15-17 градусов мороза. Так как концентрация клеточного сока позволяет им избежать механического травмирования от пониженных температур. В конце марта этот критический показатель может достигать минус 5 градусов.

Александр Коренник, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Стародорожского райисполкома:

Хорошие прогнозы. То есть на данный момент перезимовало все отлично. Есть вымочки на некоторых заболоченных участках, но, я думаю, это будет пересеваться по весеннему клину. Вносим калийные удобрения. У нас калийные удобрения под потребность составляют уже 77 % по району. На данный момент они еще дозавозятся. Сейчас обеспеченность калийными удобрениями составляет по хозяйствам 100 %.